Ljubav ne pita za godine: Seve išla u srednju dok je Igor puzao

Nisam imala djecu, normalan obiteljski život. Ja sam nomad, svakog tjedna sam na nekom drugom meridijanu. Tko bi to izdržao? Postoji jedan čovjek, viđamo se u hotelima, rekla je Marina Abramović (73).

Svjetska performerka i konceptualna umjetnica u sedmom desetljeću pronašla je ljubav.

Nekoliko godina ljubuje s američkim biznismenom Toddom Eckertom (52) no tek je sad progovorila o njihovom intimnom odnosu.

Iako je među njima 21 godina razlike, paru to ne predstavlja problem. Tu činjenicu potvrđuju i Severina (47) i Igor Kojić (32). Dok je on slavio drugi rođendan njegova Seve pjevala je 'Lambadu' na Zagrebfestu. Seve je tad žarila estradom, a Igor je tek učio hodati, no čini se da njima 15 godina razlike nimalo ne predstavlja problem jer su nedavno proslavili četvrtu godišnjicu braka.

Glumački par Jelena Perčin (38) i Momčilo Otašević (29) vjenčali su se prošle godine u svibnju, a kći Mašu dobili tri mjeseca nakon. Par se zaljubio na snimanju druge sezone domaće serije 'Kud puklo da puklo'. Glumica se iznenadila kada je Momčilo odgovorio da je devet godina mlađi od nje.

- Stvarno smo bili dobri prijatelji. Jako smo puno razgovarali. Uhvatio me na prepad. Da sam imala prostora da mislim, ne bismo bili tu gdje jesmo - izjavila je Jelena.

Da se odlično slažu unatoč razlici od devet godina dokazuju glumica Jelena Miholjević (49) i redatelj Dario Harjaček (40). Supružnici su u braku 13 godina. Jeleni je ovo drugi brak, a s Dariom je zavjete izmijenila na seoskom imanju nedaleko od Kloštar Ivanića.

Sedam godina mlađim inženjerom radiologije ljubi pjevačica Ivana Kovač (42). Ivana i Elvir zajedno su gotovo 13 godina. Svojeg nevjenčanog supruga sada, kaže, sve češće hvali, jer se odlično snašao u ulozi oca.

Supružnici su u kolovozu prije dvije godine postali roditelji djevojčice Elene. Glumica Senka Bulić (55) u vezi je već nekoliko godina s 18 godina mlađim dečkom Damirom Josipovićem (37), ali su u javnosti rijetko govorili o tome. Senka nema ništa protiv braka, no dosad za njim nije osjetila potrebu.

- Koncept braka nije moja želja, tu vrstu regulacije odnosa nisam smatrala važnom. Inače ne volim davati preporuke vezane uz intimne odabire ljudi - kaže Senka. Od stranih glumaca s najvećom razlikom u godinama prednjače supružnici Brigitte (66) i Emmanuel Marcon (41).

Veza francuskog predsjednika i njegove učiteljice, a kasnije i supruge počela je kad je njemu bilo 18. Objavljen je videozapis u kojem Marcon koji kao tinejdžer od 15 godina daje poljubac nastavnici. Macron je tada glumio u školskoj predstavi koju je postavljala Brigitte, tada udana majka troje djece. Usprkos razlici u godinama, on je sa 16 godina rekao Brigitte da će ju oženiti.

Kad je imao 18, počeli su vezu. Brigitte se u međuvremenu rastavila i par se vjenčao 2007. godine. Unatoč tome što ima šestero djece, osmero unučadi šefica reality klana Kardashian-Jenner, Kris Jenner (63) navodno planira dijete. Voljela bi da otac njezinog sedmog djeteta bude njezin dečko Corey Gamble (37). Jenner je bila u braku s Robertom Kardashianom koji je 2003. preminuo od raka jednjaka.

Nakon Roberta svoju ljubav ozakonila je s Bruceom Jennerom (68) koji je promjenom spola postao žena. Kris je pet godina u vezi s glazbenim menadžerom Coreyem koji radi za menadžment pjevača Justina Biebera (25) i “težak” je oko dvadeset milijuna kuna.

Priyanka Chopra (37) i suprug, Nick Jonas (26) nedavno su postali najbolje odjeveni ljudi u 2019. u izboru časopisa People. Osim što se vole modno uskladiti, pop zvijezdu ne smeta što je njegova supruga starija od njega čak 11 godina.

