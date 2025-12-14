Ljubav očito cvjeta! Maja i Šime ponovili kadar koji je već prije osvojio društvene mreže...

Maja Šuput i Šime Elez ponovno su se našli na lokaciji koja očito ima posebno značenje. Fotografijom koja je osvanula na Majinom Instagram storyju pokazali su da su se vratili na isto mjesto gdje su se već ranije fotografirali, a pažljivim pratiteljima taj detalj nije promaknuo.

Na opuštenoj fotografiji Maja i Šime, uz vlasnika, uživaju uz čašu vina, u ležernoj atmosferi koja odiše zimskim ugođajem i dobrom energijom, a osmijesi, topla odjeća i poznati ambijent dali su cijelom prizoru dozu nostalgije.

Foto: Instagram

Naime, ranije su već Maja i Šime pojavili na ovom mjestu. Iako Maja tada nije označila Šimu u objavama, označila je restoran, kao i vlasnika restorana, Matu Nižića. A on je na svojem Instagramu otkrio je li im se i 'Gospodin Savršeni' pridružio na večeri. Podijelio je crno-bijelu fotografiju na kojoj pozira s Majom i Šimom, te ih i označio na njima.

Foto: Instagram

Oni su zajedno uživali u ribljem restoranu koji se na svojim stranicama navodi kako priređuju 'jela koja čuvaju davne okuse dalmatinske kuhinje, ali istodobno njeguju koncept zdrave prehrane i kreativne suvremene gastronomije'. Sudeći prema njihovom jelovniku, najskuplje jelo je 'Wagyu Kagoshima A5'. Radi se o odrescima japanske govedine koja je poznata po svojoj visokoj kvaliteti. Prema jelovniku, četiri odreska od 50 grama koštaju 285 eura. Serviraju se uz kavijar i crni tartuf.

Na kraju, iako se Maja i Šime nisu dodatno oglašavali o značenju ovog povratka, ovakvi detalji često ne promaknu budnom oku, a ponekad je, čini se, dovoljno vratiti se na isto mjesto kako bi se ponovno probudile lijepe uspomene - i podijelile su drugima.

Foto: Instagram