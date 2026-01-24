Obavijesti

Show

Komentari 2
GLASAJTE

ANKETA Petar ili Karlo? Novi su 'Savršeni', koji vam je zgodniji?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
ANKETA Petar ili Karlo? Novi su 'Savršeni', koji vam je zgodniji?
Foto: rtl

Uskoro na male ekrane stiže nova sezona popularne emisija 'Gospodin Savršeni', a za naklonost i srca mladih dama borit će se Karlo i Petar

Admiral

Nova sezona popularnog showa 'Gospodin Savršeni' koja počinje na Voyo u ponedjeljak, 25. siječnja, seli se na idiličnu Kretu, gdje će se uz mediteranski ugođaj, romantične spojeve i emocionalne izazove ispisivati nove ljubavne priče. Ovoga puta u središtu pozornosti su Karlo i Petar, dvojica muškaraca koje povezuje autentičnost, ali razdvajaju životni putevi i energija kojom osvajaju.

USKORO NOVA SEZONA Veže ih ljubav prema letenju, a sad traže svojeg 'Savršenog'
Veže ih ljubav prema letenju, a sad traže svojeg 'Savršenog'

Karlo, 26-godišnjak sportskog duha i snažnog karaktera, u show dolazi s mentalitetom profesionalnog sportaša. Odrastao je u toplom, ali životom obilježenom obiteljskom okruženju – rano je izgubio oca, a odrastanje uz majku i stariju sestru ostavilo je dubok trag. Kako sam ističe, upravo ga je to iskustvo naučilo razumijevanju i poštovanju prema ženama.

Foto: rtl

Rukomet je bio njegova konstanta gotovo dva desetljeća. Počeo je trenirati još kao dječak, a karijeru su obilježili veliki uspjesi – juniorsko srebro sa Svjetskog prvenstva, debi i prvi pogodak za seniorsku reprezentaciju te utakmice koje su, kako kaže, zauvijek ostale urezane u pamćenje. Paralelno sa sportom, Karlo se okušao i u poduzetništvu. Tijekom boravka u Francuskoj spontano je nastao njegov modni brend, koji je s vremenom prerastao u ozbiljan poslovni projekt i dokaz da se ne boji novih izazova.

SASVIM ISKRENO Bivši 'Gospodin Savršeni' Miloš otkrio je svoj ljubavni status
Bivši 'Gospodin Savršeni' Miloš otkrio je svoj ljubavni status

Petar, s druge strane, ima 29 godina i iza sebe bogatu međunarodnu karijeru modela. Smiren, promišljen i čvrsto usidren u vlastite vrijednosti, u odnose ulazi s naglaskom na iskrenost, povjerenje i međusobno poštovanje. Površnost i igre nisu dio njegova svijeta – traži dubinu i emocionalnu zrelost. Posebno ističe blizak odnos sa starijim bratom, koji mu je bio ključna podrška u važnim životnim odlukama.

Foto: RTL/
NOVA SEZONA FOTO Pet ambicioznih Slavonki traži 'Gospodina Savršenog'
FOTO Pet ambicioznih Slavonki traži 'Gospodina Savršenog'

Iako je danas prepoznatljivo lice modne industrije, Petrov ulazak u taj svijet bio je gotovo slučajan. Prvi odlazak u Milano otvorio mu je vrata karijere koja ga je odvela na modne piste, kampanje i putovanja diljem svijeta. Posljednje dvije godine proveo je u Dubaiju, gradu koji opisuje kao intenzivan i transformirajući, kako profesionalno, tako i osobno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Anja Alavanja iskreno o razvodu i majčinstvu: Na bivšeg supruga gledam kao na svoju obitelj
VELIKI INTERVJU

Anja Alavanja iskreno o razvodu i majčinstvu: Na bivšeg supruga gledam kao na svoju obitelj

Jedna od omiljenih TV lica Anja Alavanja Viljevac o karijeri dugoj više od 20 godina, majčinstvu, razvodu i miru, koji je danas njezina najveća potvrda uspjeha
Preminuo legendarni hrvatski glazbenik Dalibor Brun (76)
OPROŠTAJ OD LEGENDE

Preminuo legendarni hrvatski glazbenik Dalibor Brun (76)

Brunov glazbeni put započeo je u rodnoj Rijeci, gdje je kao mladić pjevao u rock skupini Uragani, a 1968. godine postao je pjevač legendarne Korni grupe, zamijenivši Dušana Prelevića, a 1969. otisnuo se u samostalne vode
FOTO One su pobijedile u prošloj sezoni 'Savršenog': Evo kako danas izgledaju Maida i Vanja
Od finalne ruže do stvarnog života

FOTO One su pobijedile u prošloj sezoni 'Savršenog': Evo kako danas izgledaju Maida i Vanja

Nova sezona showa 'Gospodin Savršeni' gledatelje vodi na sunčanu Kreta, gdje će se uz more, izazove i snažne emocije razvijati nove ljubavne priče. U središtu pozornosti ove su sezone Karlo Godec i Petar Rašić, a prva epizoda kreće u ponedjeljak na platformi VOYO. Dok sve kreće ispočetka i ruže se ponovno dijele, vrijedi se prisjetiti prošle sezone. Tad su ulozi Gospodina Savršenog bili Miloš Mićović i Šime Elez, koji su svoje posljednje ruže dali Maidi Ribić i Vanji Stanojević

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026