Ljubavne brodolome pretvarala je u hitove: Iza pjesama Amy Winehouse stoji burna priča

Amy Jade Winehouse rođena je 14. rujna 1983. godine u londonskom predgrađu Southgate. Odrastala je u obitelji u kojoj je glazba imala važno mjesto. Njezin otac Mitch radio je kao taksist, a majka Janis bila je farmaceutkinja. S majčine strane nekoliko je ujaka bilo profesionalno povezano s jazzom, dok je njezin otac u mladosti pjevao s obitelji. Glazbeni utjecaji pratili su Amy od najranijih godina, od Jamesa Taylora i Sarah Vaughan do američkih R&B i hip-hop izvođača poput TLC-a i Salt-N-Pepe.

Već s deset godina pokazala je interes za suvremenu glazbu te je osnovala amatersku rap skupinu Sweet ’n Sour. Dvije godine poslije primljena je u prestižnu Sylvia Young Theatre School, a s 13 godina dobila je svoju prvu gitaru. Školovanje nije prošlo bez problema. Sa 16 godina bila je izbačena iz škole, no upravo joj se u tom razdoblju otvorila prilika koja je odredila njezinu budućnost. Njezin školski kolega i bliski prijatelj, pjevač Tyler James, proslijedio je njezinu demo-snimku svojem menadžeru Nicku Shymanskyju. Ubrzo je Shymansky počeo zastupati mladu pjevačicu.

Suradnja sa Shymanskyjem dovela je do potpisivanja ugovora s Island Recordsom 2002. godine, kada je Winehouse imala 19 godina. Iako je u početku bila prvenstveno jazz pjevačica, njezin se glazbeni izričaj ubrzo razvio u osebujnu kombinaciju jazza, popa, soula, R&B-a i hip-hopa. Upravo je taj spoj, uz njezin prepoznatljiv duboki glas i izrazito osoban način interpretacije, postao obilježje njezine karijere.

Amy Winehouse arrives at court - London | Foto: PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Debitantski album "Frank" objavljen je 2003. godine i naišao je na odličan prijam kritike. Album je nominiran za Mercury Music Prize te za dvije nagrade BRIT, a pjesma "Stronger Than Me" donijela joj je nagradu Ivor Novello. "Frank" je u Velikoj Britaniji dosegnuo platinastu nakladu i treće mjesto službene ljestvice albuma. Bio je to snažan početak karijere izvođačice koja će samo nekoliko godina poslije postati svjetska zvijezda.

Album koji ju je pretvorio u svjetsku zvijezdu

Pravi međunarodni proboj dogodio se s drugim albumom "Back to Black", objavljenim u listopadu 2006. godine. Nastao je u izrazito turbulentnom razdoblju njezina života, tijekom kojeg su njezini problemi s alkoholom i drogama postajali sve ozbiljniji. Kada joj je menadžment predložio odlazak na rehabilitaciju zbog zlouporabe alkohola, Winehouse je to odbila, a upravo je to iskustvo poslužilo kao inspiracija za jedan od njezinih najvećih hitova, "Rehab".

Pjesma je postala veliki hit u Velikoj Britaniji i SAD-u, dok je "Back to Black" postao najprodavaniji album 2007. godine u Velikoj Britaniji. U veljači iste godine Winehouse je osvojila BRIT Award za najbolju britansku solo izvođačicu, a nekoliko mjeseci poslije "Rehab" joj je donio još jednu nagradu Ivor Novello.

Amy Winehouse dies | Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Američko izdanje albuma pojavilo se u ožujku 2007. i odmah postiglo izniman uspjeh. Album je dosegnuo drugo mjesto Billboardove ljestvice, a do kraja ljeta prodan je u milijun primjeraka u SAD-u. Do ožujka 2008. ondje je dosegnuo dvostruku platinastu nakladu.

Vrhunac njezina međunarodnog uspjeha stigao je na dodjeli Grammyja 2008. godine. Winehouse je osvojila čak pet nagrada. "Rehab" je proglašen pjesmom i snimkom godine te joj je donio nagradu za najbolju žensku pop vokalnu izvedbu, dok je "Back to Black" osvojio Grammy za najbolji pop vokalni album. Winehouse je istodobno proglašena najboljom novom izvođačicom. Sa samo 24 godine bila je na samom vrhu svjetske glazbene scene.

Ljubav, ovisnost i život pod povećalom javnosti

Dok je njezina glazbena karijera nezaustavljivo rasla, privatni život postajao je sve nestabilniji. Posebno važnu ulogu imao je njezin odnos s Blakeom Fielder-Civilom, kojeg je upoznala 2005. godine. Njihova burna veza bila je obilježena prekidima i pomirenjima, alkoholom, drogama, svađama i fizičkim sukobima. Fielder-Civil priznao je da je Winehouse upoznao s teškim drogama.

Unatoč problemima, par se zaručio u travnju 2007., a 18. svibnja iste godine vjenčali su se u Miamiju. Winehouse je otvoreno govorila da je njihov odnos poslužio kao inspiracija za nekoliko pjesama s albuma "Back to Black". Međutim, njihov privatni život nastavio je puniti novinske stupce. Oboje su u listopadu 2007. u Norveškoj bili uhićeni zbog posjedovanja marihuane, a Fielder-Civil ubrzo se našao i u ozbiljnijim pravnim problemima.

Foto: Digitalprofile

Do kraja 2008. brak se praktički raspao. Winehouse je duže vrijeme boravila na karipskom otoku St. Lucia, a početkom 2009. potvrđeno je da je pokrenut postupak razvoda. Njihov je brak službeno okončan u srpnju iste godine.

Sve ozbiljniji zdravstveni problemi

Problemi s ovisnošću sve su više utjecali i na Winehouseine nastupe. U kolovozu 2007. hospitalizirana je nakon predoziranja kombinacijom različitih droga i alkohola, nakon čega je njezina planirana sjevernoamerička turneja stavljena na čekanje.

U studenome iste godine na koncertu u Birminghamu pojavila se u stanju u kojem nije mogla kvalitetno održati nastup, zbog čega su je neki posjetitelji izviždali i napustili dvoranu. Nakon toga otkazala je preostale koncerte i javne nastupe te godine.

Početkom 2008. otišla je na rehabilitaciju, a problemi s američkom vizom spriječili su je da osobno prisustvuje dodjeli Grammyja. Iako je odluka o vizi u posljednjem trenutku promijenjena, više nije bilo vremena za organizaciju putovanja. Winehouse je zato ceremoniju pratila iz Londona te nastupila putem satelitskog prijenosa.

Foto: OPTIC/EMPICS Entertainment

Njezino problematično ponašanje nastavilo se i tijekom 2008. Na festivalu Glastonbury snimljena je kako udara prema publici, a nedugo zatim ponovno je završila na liječenju. Prema navodima njezina oca, liječnici su je upozoravali na ozbiljne posljedice koje su pušenje i zlouporaba droga ostavljali na njezino zdravlje.

Posljednje godine i posljednja snimka

Unatoč svim problemima, Winehouse nije potpuno odustala od glazbe. Godine 2009. pokrenula je vlastitu diskografsku kuću Lioness Records, a tada 13-godišnja Dionne Bromfield postala je prva izvođačica s kojom je potpisala ugovor.

Winehouse je 2010. govorila i o novom albumu koji je trebao slijediti glazbeni smjer "Back to Blacka". Međutim, producent Mark Ronson tada je otkrio da snimanje zapravo još nije počelo.

- Glazba će biti slična onoj na albumu "Back to Black" - komentirala je Amy za Metro tada. Planirani album nikada nije dovršen.

Jedna od posljednjih važnih snimki u njezinu životu bila je suradnja s legendarnim Tonyjem Bennettom na pjesmi "Body and Soul". Snimka je objavljena 2011. godine i poslije joj je donijela posthumni Grammy za najbolju pop izvedbu dua ili grupe.

Njezin posljednji koncert održan je 18. lipnja 2011. na festivalu u Beogradu. Nastup je završio vrlo loše. Winehouse je nerazgovijetno pjevala, nesigurno se kretala pozornicom i teško pratila glazbu, a dio publike reagirao je zvižducima. Nakon koncerta vraćena je u hotel, dok je ostatak planiranih nastupa otkazan.

Samo nekoliko tjedana poslije, 23. srpnja 2011., Amy Winehouse pronađena je bez znakova života u spavaćoj sobi svojeg doma u londonskom Camdenu. Imala je samo 27 godina. Kao uzrok smrti utvrđeno je slučajno trovanje alkoholom. Nakon vijesti o njezinoj smrti obožavatelji su se okupili ispred njezina doma, ostavljajući cvijeće i paleći svijeće. Tri dana poslije održana je komemoracija u sinagogi u sjevernom Londonu kojoj su, uz obitelj i članove njezina benda, prisustvovali i producent Mark Ronson te njezina bliska prijateljica Kelly Osbourne.