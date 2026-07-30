Otac Amy Winehouse mora platiti više od milijun dolara njenim dvjema prijateljicama

Otac Amy Winehouse, Mitch Winehouse (75), morat će platiti gotovo 1,3 milijuna dolara dvjema bliskim prijateljicama svoje pokojne kćeri nakon što ih je optužio da su bez njegova znanja i odobrenja prodavale Amyne osobne predmete na aukcijama. Mitch je tvrdio da su Naomi Parry i Catriona Gourlay između 2021. i 2023. organizirale prodaju brojnih Amynih osobnih stvari na aukcijama u SAD-u, a da ga o tome nisu obavijestile, prenosi People. Londonski sud još je u travnju odbacio njegove tvrdnje, a konačna presuda sada je potvrdila tu odluku.

U tužbi je Mitch naveo kako je aukcija kuće 'Julien's Auctions' iz Losa Angelesa 2021. namjerno skrivana od njega. Sudac je međutim zaključio da je Mitch 'sklon agresivnim reakcijama kada smatra da mu je učinjena nepravda' te da je cijelo vrijeme bio upoznat s planovima za održavanje aukcije.

- Tužitelj je odlučio pokrenuti slučaj koji je od samog početka bio vrlo slab, vodio ga je agresivno i ustrajno do samog kraja te iznio ozbiljne i neutemeljene optužbe protiv tuženica, čime je znatno narušio njihov ugled, izglede za karijeru, financijsku sigurnost i zdravstveno stanje - rekao je sudac u presudi donesenoj u srijedu. Prema sudskim dokumentima, Mitch je samostalno komunicirao direktorom aukcijske kuće, te je bio upoznat s popisom predmeta za aukciju, uključujući i one koji su trebali biti donirani Muzeju Grammy.

Sudac je u presudi zaključio i kako je Mitch 'namjerno pretvorio ovaj slučaj u opsežan i skup sudski postupak kako bi izvršio poslovni pritisak na tuženice i prisilio ih da pristanu na nagodbu pod njegovim uvjetima'. Zato mu je naloženo da u roku od dva tjedna isplati oko 760.500 dolara Naomi Perry, 572.000 dolara Catrioni Gourlay te podmiri njihove sudske troškove.

Amy Winehouse svjetsku je slavu stekla početkom 2000-tih albumom 'Back to Black'. Njezina obećavajuća karijera prerano je završila 2011. godine, kada je u 28. godini umrla od slučajnog trovanja alkoholom. U presudi iz travnja sudac je rekao i kako je pokojna pjevačica bila poznata kao iznimno darežljiva osoba prema svojim prijateljima, ali i onima koji su ju jedva poznavali, piše The Guardian.

