Ljubavni trokut koji je intrigirao Hollywood: Elizabeth Taylor je otela muža najboljoj prijateljici

Rijetko koja holivudska priča izazvala je toliko pažnje kao odnos između Eddieja Fishera, Debbie Reynolds i Elizabeth Taylor. Sve je započelo u zlatnom dobu Hollywooda, kada su Debbie Reynolds i Elizabeth Taylor bile mlade glumice pod ugovorom studija MGM. Reynolds je tada tek započinjala karijeru, dok je Taylor već bila velika zvijezda. Unatoč razlikama u statusu i karakteru, među njima se razvilo veliko prijateljstvo. Debbie je kasnije govorila kako je bila očarana Elizabethinom pojavom i slavom, prisjećajući se školskih dana provedenih između filmskih snimanja na studijskom imanju.

U isto vrijeme, Eddie Fisher bio je jedan od najpopularnijih pjevača u SAD-u. Njegov prepoznatljivi glas i niz hitova učinili su ga idolom, a brak s Debbie Reynolds 1955. godine pretvorio ih je u savršeni holivudski par. Njihova sreća činila se potpunom nakon rođenja kćeri Carrie Fisher, buduće zvijezde filmskog serijala "Ratovi zvijezda".

Bračni par često je provodio vrijeme s Elizabeth Taylor i njezinim tadašnjim suprugom Mikeom Toddom, uspješnim filmskim producentom. Prijateljstvo je bilo toliko blisko da su Fisher i Reynolds bili kumovi na vjenčanju Taylor i Todda, a Debbie je svom sinu dala ime Todd upravo u čast njihova prijatelja.

Idila se raspala 1958. godine kada je Mike Todd poginuo u avionskoj nesreći. Elizabeth Taylor bila je shrvana tragedijom, a Eddie Fisher pojurio joj je pružiti podršku. Ono što je isprva izgledalo kao čin prijateljstva ubrzo se pretvorilo u ljubavnu aferu koja je iznenadila cijeli svijet. Samo mjesec dana nakon Toddove smrti Fisher je ostavio Debbie Reynolds i njihovu djecu kako bi bio s Taylor.

Debbie Reynolds postala je simbol prevarene i napuštene supruge, dok su Fisher i Taylor bili izloženi žestokim kritikama javnosti. Elizabeth Taylor proglašavana je "razaračicom brakova", a Fisher oportunistom koji je uništio vlastitu obitelj zbog najpoznatije glumice svijeta.

Iako jako povrijeđena, Reynolds je tijekom godina odbijala javno napadati Elizabeth Taylor. Smatrala je kako muškarac ne napušta brak ako to sam ne želi te je često naglašavala da nikada nije osjećala mržnju prema bivšoj prijateljici. S druge strane, Fisherova karijera ozbiljno je narušena zbog skandala. Otkazivali su mu televizijske emisije, publika ga je sve manje prihvaćala, a njegova slava počela je blijedjeti.

Elizabeth Taylor i Eddie Fisher vjenčali su se 12. svibnja 1959. godine, no njihov brak nije dugo trajao. Tijekom snimanja spektakla "Cleopatra" Taylor se zaljubila u Richarda Burtona, što je dovelo do razvoda od Fishera 1964. godine. U međuvremenu, Debbie Reynolds pokušavala je nastaviti život dalje, balansirajući između karijere i odgoja djece.

Godine 1966., tijekom putovanja preko Atlantika na luksuznom brodu "Queen Elizabeth", Debbie Reynolds i Elizabeth Taylor ponovno su se susrele. Nakon godina šutnje odlučile su zakopati ratne sjekire i obnoviti prijateljstvo. Taj trenutak izazvao je golemo zanimanje medija, ali za njih dvije predstavljao je emotivno zatvaranje jednog bolnog poglavlja.

Njihov odnos s vremenom je postao još snažniji. Zajedno su se pojavile u televizijskom filmu "These Old Broads", čiji je scenarij napisala Carrie Fisher. Ironično, film je sadržavao priču o dvjema ženama koje su se nekada sukobile zbog istog muškarca. Tijekom snimanja Elizabeth Taylor navodno se iskreno ispričala Debbie zbog svega što se dogodilo s Eddiejem Fisherom, priznajući da ju je cijela situacija godinama emocionalno opterećivala.

Do kraja života Debbie Reynolds i Elizabeth Taylor ostale su bliske prijateljice. Kada je Taylor preminula 2011. godine, Debbie je naslijedila vrijedan komplet nakita, simbol njihova obnovljenog odnosa. Reynolds je umrla 2016., samo dan nakon smrti svoje kćeri Carrie Fisher.