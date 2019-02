Sve je ostavio radi nje: I ženu i djecu, a upropastio je i karijeru

Povodom Valentinova donosimo vam priče o fatalnim i burnim ljubavima velikih svjetskih zvijezda. Elizabeth Taylor toliko je bila neodoljiva pjevaču Eddiju Fisheru da je zbog nje ostavio suprugu, dvoje male djece i riskirao karijeru...

Najveći showbiz skandal pedesetih godina je ljubavni trokut jednog pjevača i dvije slavne glumice i najbolje prijateljice. Pjevača Eddieja Fishera i glumica Debbie Reynolds i Elizabeth Taylor.

Debbie je u to vrijeme bila miljenica Amerike, mlada glumica iza koje je bio hit film 'Ples na kiši', dok je Elizabeth Taylor već bila poznata kao diva čiji su posteri krasili zidove dječačkih soba diljem svijeta.

Eddie Fisher je bio 'tiha patnja' tinejdžerica diljem Amerike koje su obožavale njega i njegove pjesme i sanjarile da bi ga jednog dana mogle upoznati. Bio je toliko uspješan da mu je Coca Cola platila milijun dolara za reklamu. On je bio prvi kojem je to uspjelo.

Njegov život s Debbie mnogima izgledao kao brak iz snova, Bili su omiljeni hollywoodski par. Slatku Debbie i slavuja Eddyja javnost je obožavala. Zvali su ih 'zlatnim parom Hollywooda'.

Foto: wikipedia Eddie i Debbie na vjenčanju 1955. godine

Elizabeth Taylor bila je jedna od najboljih Debbienih prijateljica iz djetinjstva. Upoznale su se kao djevojčice u studiju MGM-a. Kad se odlučila udati po treći put, upravo je nju odabrala da joj bude vjenčana kuma.

Zaručnik Elizabeth Taylor, producent i redatelj Mike Todd za kuma je odabrao svog prijatelja, Debbienog supruga Eddieja Fishera. Šest mjeseci nakon vjenčanja Elizabeth i Mike su dobili kćerkicu Lizu.

Foto: Profimedia Mike i Elizabeth sa prijateljima i kumovima Eddyjem i Debbie

No sreća nije dugo trajala. U ožujku 1958. samo godinu dana nakon vjenčanja, Todd je poginuo u zrakoplovnoj nesreći.

Tješio Taylor nakon smrti muža

Taylor je bila slomljena, neutješna, a rame za plakanje ponudili su joj njezini vjenčani kumovi. Bili su joj najveća podrška u teškim trenucima.

Foto: IMDB Eddie i Debbie bili su omiljeni par Hollywooda

Između Elizabeth i Eddieja uskoro se rodila ljubav. Svoju aferu na početku su skrivali, viđali se isključivo u tajnosti. No kako to biva u svijetu bogatih i slavnih parova u Hollywoodu tajna veza vrlo brzo se otkrila.

Kada su u javnost prvi put izašle glasine o ljubavnoj aferi Elizabeth i Eddieja, naslovnice tabloida su doslovno eksplodirale. Novinari im nisu dali mira. 'Stražarili' su ispred njihovih domova danima, a pritisak javnosti natjerao je Fishera da supruzi napokon prizna da ju vara s njezinom najboljom prijateljicom.

Foto: Profimedia Eddie sa Elizabeth i Debbie

Zbog afere koja je zaprepastila njegove obožavatelje, ali i ostatak Hollywooda, propala je i Eddiejeva glazbena karijera. Dobivao je sve manje gaža, obožavatelji su ga osuđivali zbog razaranja obitelji, a počeli su ga i pogrdno nazivati 'zločestim dečkom Hollywooda'.

- Prvo joj je brisao suze maramicom, pa joj je brisao suze rukom, i na kraju ih je brisao ku**em – prokomentirala je "tješenje udovice" puno godina kasnije Carrie, Debbiena i Eddyjeva kći. Osim Carrie u braku su dobili i sina Todda, koji je, ironično, ime dobio po preminulom suprugu Elizabeth Taylor.

Elizabeth i Debbie od najboljih prijateljica gotovo su preko noći postale su suparnice, a njihov život bio je pod konstantnim povećalom. Ljubavni trokut Fishera, Debbie i Elizabeth nije dugo potrajao te su se samo godinu dana kasnije, Taylor i Eddie vjenčali.

Foto: The Legacy Collection

Ljubavni trokut danima je punio naslovnice novine

Debbie je 1996. godine u emisiji Larryja Kinga objasnila kako je preživjela cijeli skandal koji je promijenio njezin život. Naslovnice časopisa, tabloidi, glumački svijet, svi su oni govorili samo o jednome – holivudskom ljubavnom trokutu u kojem je Debbie, po mišljenju mnogih, bila najveća žrtva.

- Kad se to dogodilo, Eddie je za medije rekao da je 'godinama bio nesretan'. Bili smo u braku tek četiri godine, nije im bilo jasno što znači riječ godinama. Bila sam iznenađena, zaista sam mislila da smo Elizabeth i ja prijateljice. Kad je Mike poginuo, ja sam bila ta koja je poslala Eddieja da tješi Elizabeth. I ne samo to, ja sam tada čuvala njezinu djecu, mislila sam da Eddie treba biti s njom. Znala sam da joj je teško. Kad mi je napokon rekao da me ostavlja zbog nje i da je zaljubljen u nju, rekla sam mu neka ode. Međutim, nisam željela rastaviti našu obitelj. Htjela sam da ostanemo na okupu - rekla je Debbie i priznala da joj je bilo teško.

- Bilo mi je grozno, imala sam dvoje male djece i osjećala sam da se nešto događa. Novinari su vršili pritisak na nas, nosila sam se dobro s tim i htjela sam samo da svi budu sretni. Bila sam protiv rastave, odgajana sam na taj način i mislila sam da će se Eddie s vremenom predomisliti pa vratiti. To se nije dogodilo, a ja sam nastavila dalje – otkrila je u intervjuu.

Foto: PA/Press Association/PIXSELL

'Nije Elizabeth kriva, kriv je Eddie'

Debbie je kasnije priznala da Fisher nikad nije davao novac za djecu niti nazvao samo da pita kako su.

Ipak, za skandal u kojem se našla nikad nije krivila Elizabeth.

- Ona je samo bila predivna Elizabeth Taylor. A on ju je želio, želio je biti njen ljubavnik, stoga je otišao i bio. On je bio sebičan. Ona mu je samo dala što je htio - rekla je jednom prilikom Debbie koja se poslije preudala za poduzetnika Harryja Karla.

Foto: PA/Press Association/PIXSELL

- Elizabeth mi je bila prijateljica još od djetinjstva, a onda se sve promijenilo jer je 'moj muž postao njezin muž'. Ne ljutim se na nju, zapravo mi je napravila uslugu. Ne krivim nju za to što se dogodilo, krivim Eddieja. Najviše je povrijedio Carrie koja je, kad je otišao, imala samo dvije godine. Oduvijek je bila osjetljiva i to je ono zbog čega se najviše ljutim na njega – rekla je Debbie.

Foto: © Fred Prouser / Reuters Debbie i Carrie

Ljubavna idila Elizabeth i Eddieja ionako nije potrajala. Taylor je na setu filma 'Kleopatra' 1963. godine upoznala glumca Richarda Burtona koji je u to vrijeme bio je u braku sa Sybil Williams.

Foto: T.C.D / VISUAL Press Agency

Zbog njega je Elizabeth ostavila Eddieja. Čim su se službeno razveli odmah se udala za Burtona.

Debbie i Elizabeth obnovile prijateljstvo

Trideset godina kasnije, Debbie i Elizabeth skandal oko afere ostavile su iza sebe i obnovile prijateljstvo.

Foto: IMDB

Film 'These Old Broads' zajedno su snimile 2001. godine zajedno sa kolegicama Shirley MacLaine i Joan Collins

- Ne želim govoriti loše o Elizabeth. Bilo je to davno, ponosna sam na nju, ali i na sebe što smo preživjele sve što se dogodilo. Danas više ne razmišljam o tome, za mene je taj skandal završena priča - rekla je Debbie 1987. godine u televizijskom gostovanju kod voditelja Davida Lettermana. Ostala je dama i velika glumica, a u medijima nikad nije govorila loše o svojoj 'konkurenciji'.

Kad je umrla 2011. godine sa 79 godina, Elizabeth Taylor je u oporuci ostavila Debbie komplet skupocjenog safirnog nakita.