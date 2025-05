Lokalni izbori i Izbor za pjesmu Eurovizije su istog vikenda, a mi smo baš daleko od pobjede...

Drugovi, došlo je vreme ćorke. U ćorku će da se uskoro ide ko sad što se u kafanu ide... Legendarni je to citat iz filma “Tesna koža”, a mi ga ovih dana možemo parafrazirati u “Došlo je vrijeme izbora”. Jasno, to “vrijeme ćorke” ne smijemo zanemariti, u Hrvatskoj kandidata za tu popravnu ustanovu neće nedostajati, pače, poželjna je i karta više. Ili bar krevet.

No to su boljke s kojima smo naučili živjeti, iz ove kože ne možemo. Mogli bismo iz države, ali to je za “neku drugu emisiju”. Da se vratimo izborima, za cjelokupno pučanstvo prvo je bio izbor za novog Papu, važna je to i velika stvar na svjetskoj razini. Nije baš da smo imali favorite u tom izboru, ali ima vremena. A onda se u jednom vikendu preklapaju izbor za pjesmu Eurovizije i lokalni izbori.

Ni tu nemamo neke posebne izglede, daleko smo od pobjede. Marko Bošnjak, pokazuju prognoze, u švicarskom Baselu možda ni do finala neće stići, tu se lako može primijeniti ona poznata naših starih: “Da su prije tu nego tam”. E, pa prognoze da će ove godine Marko, za razliku od prošle, prije biti “tu”.

Kako uvijek valja gledati pozitivno, u negativi pronaći pozitivu, tako bismo sada mogli reći da ćemo po svemu sudeći nakon Eurosonga izbjeći još jedan doček na glavnom Trgu svih Hrvata. Kad smo već kod nas, onda su tu i lokalni izbori, a tu, pak, ima svega. Naprosto je, a to je sve češće, nevjerojatno kako uopće nekom padne na pamet kandidirati se za bilo što. I pritom ne mislimo na bivšega predsjedničkoga kandidata Niku Tokića Kartela. On je barem bio sretan zbog majke.

Na lokalnim razinama ima svakojakih šerifa, to je ipak tragično, u Zagrebu je to razina komedije. Primjerice, obećanja Ivice Lovrića, pa pjesma i padanje s klupice u parku Davora Bernardića ili slogan HDZ-ova Hermana, Mislava Hermana... “Kruha i igara” promijenilo se u “kruha i izbora”...