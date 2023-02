Lorena i Stefan nisu oduševljeni novim parom: 'Briga me za njih dvoje, nisam ih ni gledala...'

U večerašnjoj epizodi 'Braka na prvu' gledatelji su imali priliku pogledati vjenčanje najnovijeg para ove sezone, Miljane i Marka. Vjenčanju su prisustvovali i ostali kandidati showa, a nekima od njih novi se par nije svidio.

POGLEDAJTE VIDEO:

Lorena i Stefan tijekom ceremonije su komentirali kako im Miljana i Marko djeluju opušteno, a njihovu komunikaciju i prvi dojam opisali su dobrim znakom za njihovu budućnost. Ipak, njihovo se mišljenje do kraja ceremonije promijenilo.

- Mi smo najbolji gosti na vjenčanju ikad. Ovi ostali su bezveze - komentirao je Stefan.

Foto: RTL

Ni nova kandidatkinja nije štedila na riječima kada je pričala o Loreni i Stefanu. Miljana je tijekom ceremonije primijetila kako njih dvoje izgledaju umjetno pa je komentirala:

- Primjetila sam par koji mi je totalno umjetan. Ona djeluje vrlo posesivno, a on kao da to radi na silu, ti neki 'jedva dodiri' koji mu ne odgovaraju - rekla je Miljana.

Foto: RTL

Stefan je komentirao kako ipak Marko i Miljana ne idu jedno uz drugo, a Lorena je dodala kako smatra da su njihovi karakteri totalna suprotnost.

- Ona je zgodnija od njega - rekla je Lorena, a Stefan nastavio:

- Ona je zgodnija od njega jer je imala puno 'fasade' na sebi danas. Nije ona toliko zgodna.

- Mene boli briga za njih dvoje, ja vam to ne mogu opisat. Ja ih doslovce nisam gledala, znači nula posto mog obraćanja prema njima - rekla je Lorena.

- Što se tiče mene i nekakvog mog mišljenja, meni treba još vremena i konkretnijeg razgovora da bi ih smatrao dijelom ekipe - priznao je Stefan.

Foto: RTL

Lorena i Stefan su nakon svadbe, kada su došli kući, komentirali što se sve događalo na svadbi. Stefan je opisao mali sukob između njega i Miljane. On je došao do nje, zagrlio ju i rekao kako joj je muž odličan. Miljani se njegov potez nije svidio jer nisu prijatelji, a i zato što on ima svoju suprugu.

- Ja sam nakon zabave otišao s njom popričati. Otišli smo sa strane i rekao sam joj kako smatram da je dobila dobrog muža. Imao sam iskrene namjere reći joj svoje dojmove, a ona je komentirala: 'Zašto ti mene grliš?' - ispričao je Stefan.

- Rekla sam mu, oprosti, zašto ti mene grliš, čiji si ti muž? On se iznervirao i okrenuo se. Meni to nije u redu, ta njegova djevojka će se možda osjećati loše. Meni je to prešlo neku granicu, nisam toliko opuštena s ljudima - komentirala je Miljana.

Najčitaniji članci