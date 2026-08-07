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U ČEMU JE TAJNA?

Loše ocjene, ali ne skida se s liste najgledanijih! Evo koji film na Netflixu gledaju baš svi...

Piše Stela Kovačević,
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Loše ocjene, ali ne skida se s liste najgledanijih! Evo koji film na Netflixu gledaju baš svi...
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Foto: Netflix
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Na popularnoj stranici Rotten Tomatoes drži poražavajuću ocjenu od svega 17 posto, a ni ocjena publike nije puno bolja sa 48 posto

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Nova komedija s Kevinom Hartom, "72 sata", već danima ne silazi s vrha Netflixove ljestvice najgledanijih filmova u Hrvatskoj. Ipak, dok publika hrli pogledati film, kritičari su ga gotovo jednoglasno proglasili jednim od najgorih filmskih ostvarenja u godini. Postavlja se pitanje: zašto svi gledaju film koji struka ne može podnijeti?

Radnja prati Joea Nixona (Hart), marketinškog stručnjaka u četrdesetima koji se suočava s krizom srednjih godina i strahom da gubi korak s mlađim generacijama. Nakon što ga greškom dodaju u grupni chat za momačku večer skupine dvadesetogodišnjaka, on u tome vidi priliku da spasi svoju karijeru. Odlučuje im se pridružiti na ludom vikendu u Miamiju, nadajući se da će ih iskoristiti kao "istraživanje tržišta" za novu kampanju. Ono što slijedi je kaos ispunjen divljim zabavama, nesporazumima s lokalnim narkobosom i sudarom dviju generacija.

Foto: Netflix

Kritičari su ga 'pokopali', publika ga obožava

Film je, unatoč impresivnoj glumačkoj postavi koju uz Harta čine i Teyana Taylor te Marcello Hernández, doživio fijasko kod kritike. Na popularnoj stranici Rotten Tomatoes drži poražavajuću ocjenu od svega 17 posto, a ni ocjena publike nije puno bolja sa 48 posto. Recenzenti su ga opisali kao "lijenu" i "predvidljivu" komediju koja samo reciklira fore iz filmova poput "Mamurluka".

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Neki idu toliko daleko da tvrde kako film pokazuje da je i sam Hart "izgubio korak s vremenom". Ipak, brojke govore potpuno drugačiju priču. Film je u prvom tjednu prikazivanja na globalnoj razini prikupio 22,1 milijun pregleda, što je iznimno snažan rezultat za jednu komediju, te se čvrsto usidrio na prvom mjestu gledanosti u brojnim zemljama, uključujući i Hrvatsku.

Foto: Netflix

Tajna uspjeha

Stoga se mnogi pitaju u čemu je tajna. Prije svega, tu je ime Kevina Harta, koji je i dalje magnet za publiku. Gledatelji znaju što mogu očekivati od njegovih filmova - laku zabavu i puno smijeha, bez obzira na kvalitetu scenarija. Drugo, "72 sata" je klasična komedija koja ne zahtijeva previše razmišljanja i služi kao savršen bijeg od svakodnevice.

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Kako je jedan kritičar, koji je stao u obranu filma, napisao, to je film "za uživanje s prijateljima, nekoliko piva i nachosa, bez previše analiziranja". Premisa o generacijskom srazu univerzalno je privlačna, a radnja smještena u jedan kaotičan vikend publici nudi eskapizam i opuštanje.

*uz korištenje AI-ja

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