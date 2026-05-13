Lovci na mukama

Lovci su zapeli na pitanjima iz 'Kviskoteke' i 'Pješčanog sata', biste li vi znali točne odgovore?

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 3 min
Foto: HRT

Krešimir Sučević Međeral, Mladen Vukorepa i podpredsjednica Hrvatskog kviz saveza Petra Lypolt okušali su se u pitanjima iz legendarnih domaćih kvizova

HRT je u srijedu navečer emitirao 'Potjeru za kvizom', dokumentarac Hrvoja Juvančića koji je gledatelje vratio u dane 'Kviskoteke' i drugih kultnih televizijskih kvizova. Kultnu 'Kviskoteku' od 1980. do 1984. vodio je Ivan Hetrich, a potom je voditeljsku ulogu preuzeo Oliver Mlakar, koji je kviz vodio do 1995. godine i postao njegov zaštitni znak. Lovci iz 'Potjere' Krešimir Sučević Međeral i Mladen Vukorepa te potpredsjednica Hrvatskog kviz saveza Petra Lypolt odgovarali su na pitanja stara i više od 40 godina, a neka su ih poprilično namučila.

HRT kroz novi serijal oživljava zlatno doba televizije

Već prvo pitanje iz 'Kviskoteke' izazvalo je probleme: 'Od 21. do 28. prosinca 1920. godine, za vrijeme generalnog štrajka, došlo je do oružane pobude rudara Kreke protiv nasilja državne vlasti. Buna je dobila naziv po rudarskom selu u blizini Tuzle. Kako se zove to selo?'

Lovci i Petra nisu znali odgovor, a tadašnji natjecatelj bez problema je rekao - Husina.

Foto: HRT

Petru i Vukorepu namučilo je i iduće pitanje: 'Švicarski fizičar Auguste konstruirao je airostat kojim se 1932. godine podigao na visinu od 16.000 metara. Njegov sin Jacques spustio se batiskafom 1960. na dubinu od 11.521 metar. Kažite njihovo prezime'.

- Ballar - rekao je Vukorepa.

- Piccard - odgovorio je Sučević Međeral i bio točan.

Foto: HRT

Jedno od težih pitanja večeri bilo je i ono o prvom crtaču Tarzana i autoru legendarnog stripa 'Princ Valiant'.

- Ne mogu se sjetiti - priznala je Lypolt.

- Ne znam - dodao je Vukorepa.

Točan odgovor bio je Hal Foster.

Posveta legendarnom kvizu: Izložili smo Kviska od kutije za Cedevitu i Markovićevih dinara

Pitanja nisu dolazila samo iz 'Kviskoteke'. U emisiji su se pojavila i ona iz prve sezone kviza za mlade 'Pješčani sat' iz 1976. godine autora Laze Goluže i Mire Mahečića, koji je tad vodio Saša Zalepugin.

Jedno od pitanja glasilo je: 'U kojem se srpskom gradu završava značajna trgovačka spona Dubrovačke republike s Balkanom?'

- Kragujevac - odgovorila je samouvjereno Lypolt, no točan odgovor bio je Niš.

Foto: HRT

Gledatelji su mogli doznati i zanimljivosti o legendarnom Kvisku, nagradi i maskoti kviza, koja se prvi put pojavila 1969. godine. Prvu verziju izradio je lutkar Velimir Chytil, dok je konačni izgled osmislio grafičar Miroslav Šutej.

Lovce je zbunilo i pitanje o starim nazivima za Jadransko more: 'Uz antičke nazive Adriatico i Adriaticum mare, u staroj venecijanskoj književnosti javlja se i naš naziv za Jadransko more. Koji?'

- Mare nostrum - odgovorio je Sučević Međeral, no točan odgovor bio je Slovensko more.

Foto: HRT

Među težim pitanjima našlo se i ono o šibenskim otocima poznatima po vađenju koralja.

- Krapanj i Kaprije - odgovorila je Lypolt.

- Zlarin - dodao je Sučević Međeral.

Točan odgovor bio je Zlarin i Krapanj.

Foto: HRT

I pitanje iz kviza 'Znam, znaš' iz 1972. godine zadalo je probleme lovcima: Nobelova nagrada za književnost dodijeljena je 1959. godine kojemu talijnaskom pjesniku?'. Međeral i ekipa zaključili su da bi točan odgovor mogao biti Carducci, no točan odgovor bio je Salvatore Quasimodo.

Foto: HRT

