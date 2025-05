Luciano za 24sata o Survivoru: 'Nosio sam praktički iste čarape i gaće 80 dana. Sve se isplatilo'

U petak je završila još jedna sezona Survivora, a u žutom timu pobjedu je odnio Luciano Plazibat! On se u finalu natjecao protiv Lare Zavorović, a u zelenom timu natjecali su se Uroš Čiča i Ksenija Bajić. Svaki finalist morao je što brže savladati zahtjevnu stazu kako bi osigurao što više vremena za završni dio koji se sastojao od zadatka preciznosti. Luciano je u dvoboju na drugom poligonu nadmoćno svladao Laru s 4:1, dok je Uroš vodio izjednačenu borbu protiv Ksenije, no na kraju je uspio i pobijedio svoju suparnicu rezultatom 4:3.

- Svaki put kad kažem da sam pobijedio zvuči mi nestvarno jer je ovo show koji, kad kažeš moje ime, ne ide uz njega, ali ipak, dokazao sam sebi suprotno - ispričao je Luciano Plazibat za 24sata te dodao kako su njegovi prijatelji i obitelj jako ponosni na njega.

Foto: Nova Tv

- Puno više plaču od mene! Ja se smijem od sreće, a oni plaču! - dodaje. Luciano kaže kako se cijelo iskustvo Survivora isplatilo, ne samo zbog toga što je izašao iz njega kao pobjednik, već i zato što mu je upravo to iskustvo donijelo jako puno toga.

- Vrijedilo je svake muke - ističe. A muke je bome bilo, to su i sami gledatelji mogli primijetili. Zahtjevni poligoni, visoke temperature, manjak hrane... Pitamo Luciana kako se on snašao.

- Pa nositi praktički iste gaće i čarape 80 dana mi je šok. Ja sam doma takav čistunac da je to strašno, ali opet, nisam se žalio ni jedan dan i sve sam nekako uspio. Na prvu mi je sve bilo čudno i fokusirao sam se da pomažem sa stvarima koje znam da ću odraditi bolje, ali s vremenom naučiš sve jer shvatiš da ne možeš pogriješiti - poručio je Luciano.

I ranije su sudionici Survivora pričali o higijenskim uvjetima koji su puno drugačiji od onih u 'pravom' životu, a Luciano poručuje da se po tom pitanju 'ne može puno napraviti' osim - pomiriti se s time. No, osim higijene, bilo je tu i drugih problema...

Foto: Nova Tv

- Najveći šok bili su mi komarci... Preko 300 uboda sam znao imati na tijelu kad bih se probudio - priča nam. Teško je mnogima, pa i Lucianu, bilo podnijeti manjak hrane.

- Organizam me držao dobro u početku, ali nakon mjesec dana me skršilo… Imao sam period krize u kojem sam padao u nesvijest, ali kad je to prošlo, sve je postalo lakše. Izgubio sam 15-20 kilograma, a vraćanje je bilo još gore jer je organizam u šoku i sve skladišti u masne naslage, pa sam se udebljao nazad i bio deblji nego ikad prije… Skoro 100 kilograma, ali tu me spasila Ivana Lovrić iz grupe Colonia! Ima aparat za mišiće, pa sam 3 puta tjedno išao na struju da mi ubrza metabolizam - kaže kroz smijeh.

Ove sezone su se prije polufinala natjecatelji vratili u 'normalan svijet', a Luciano nam otkriva što je prvo pojeo: 'Ja sam tri dana jeo samo slatke kokice! Točnije, karamela kokice, pa tako čak i imam tetovažu na njih, kao uspomenu na to koliko me tamo tražilo da ih jedem'.

Foto: Nova Tv

- Prvih mjesec dana imate taj strah od gladovanja da ste doslovno u šoku i učite se opet bit gladni - objašnjava nam.

Ovu sezonu su obilježili i napeti odnosi među natjecateljima. Luciano nam priča kako kroz sezonu nije htio ništa govoriti kako ne bi mijenjao gledateljima 'viđenje situacije'.

- Nikad sebi ne bih dozvolio da me ljudi gledaju kao žrtvu i da ja sad tokom showa pričam koliko je meni teško ili da se netko sažalijeva nada mnom, znao sam u što se upuštam, pa se idem sad boriti, ma koliko god nekome bio drag ili ne - priča nam.

- Situacija s Markom je bila takva da si od početka nismo baš kliknuli i to se naravno vidjelo na ekranu. Neke su situacije gledatelji mogli vidjeti, a mnoge nisu, no to je sada i manje bitno jer se više želim fokusirati na sve lijepe odnose i trenutke koji su se tamo dogodili, nego na ove negativne. Moramo biti svjesni da je praktički nemoguće da se među svim kandidatima rodi jednaka povezanost. Među nama se očigledno nije dogodila, ali na sve to sada gledam kao sastavni dio ovog showa i, ako ništa, barem smo gledateljima donijeli malo napetosti - kaže kroz smijeh.

Foto: Nova Tv

Pitamo ga bi li sada nešto promijenio što se tiče međuljudskih odnosa, a on kaže: 'Ma što god rekao, sad je gotovo i za mene je ispalo savršeno, pa zašto mijenjati? Drago mi je da se nisam oglašavao i da sam gurao svoje! Dok su mi drugi zamjerali što sam prepozitivan, mene je baš to guralo dalje, napravio sam svoj mali krug velikih ljudi'.

Luciano i Uroš, pobjednici ove sezone, dobili su pobjedničke pehare i podijelili nagradu od 30.000 eura. Pitamo Luciana na što on planira učiniti s novcem.

- E, to ćete saznati kasnije. Već je u realizaciji i ide baš nešto veliko i nestvarno za mene, tako da jedva čekam kad budem mogao reći nešto više! - odgovara.

A što dalje planira?

- Za početak, dvije riječi: ljeto i odmor! Imam puno suradnji i klijenata, ali fokus je na odmaranju! Nakon ljeta kreće nešto novo, tako da pratite društvene mreže i hvala vam za sve - zaključio je.