Lucija Lugomer objavila nove fotke bebe: 'Još uvijek me treba uštipnuti, mislim da sanjam...'

Plus size manekenka Lucija Lugomer prošli je mjesec dobila drugo dijete, a sada je objavila niz fotografija iz prva dva tjedna bebina života.

- Dva tjedna puna ljubavi. One bez filtera. One koja započinje nova poglavlja. Jos uvijek me netko mora uštipnuti kako bi shvatila da ne živim san. San je postao stvarnost, stvarnost koju mogu pomirisati i primiti u ruke. Ovo nema cijene a iskustvo takve ljubavi želim apsolutno svima - napisala je Lucija.

Na prvoj fotografiji manekenka drži bebu u naručju i pozira bez šminke, a na sljedećoj je pokazala kako izgleda dječja sobica.

Također je otkrila da je pronašla vrijeme za spremanje blagdanskih kolačića sa starijim sinom Leonom, ali i pokazala supruga kako presvlači bebu.

Prisjetimo se, Lucija je dobila dijete sa sushi chefom Danijelom Grlićem, s kojim je u vezi od 2015. Vjenčali su se 2018., a dvije godine kasnije dobili su sina Leona.