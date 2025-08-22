Obavijesti

Nisu štedjeli glasnice, a ni energiju

Ludi provod Ivaniševićevih! Nives i Goran zapjevali su hit Petra Graše, pogledajte snimku

Voditeljica se na svom Instagramu pohvalila videom iz izlaska, u kojem je sa suprugom zapjevala stihove pjesme 'Ako te pitaju'. U komentarima su im pristizali brojni komplimenti

Nives (43) i Goran Ivanišević (53) zapjevali su u duetu. Bračni par bio je u večernjem izlasku, a onda su u opuštenoj atmosferi zapjevali i hit 'Ako te pitaju' Petra Graše. Radijska voditeljica se videom pohvalila društvenim mrežama, kojima je razveselila brojne obožavatelje. U komentarima su dobili brojne pohvale.

'Baš ste slatki', 'Lijepo je vidjeti koliko se volite', 'Prelijep par', pisali su im obožavatelji.

Također, Nives i Goran nedavno su bili u Sarajevu, gdje su igrali teniski meč. Zatim su plijenili pozornost i na crvenom tepihu na Sarajevo Film Festivalu, gdje su se pojavili u elegantnim kombinacijama.

Inače, Nives i Goran prošle godine proslavili su sedmu godišnjicu braka. Vjenčali su se u tajnosti 2017., a godinu kasnije dobili su sina Olivera. Goran iz prvog braka ima i 17-godišnjeg sina Emanuela.

