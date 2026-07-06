Luka Nižetić i Neno Belan imaju duet 'Refule'! Pogledajte spot...

Luka Nižetić na Melodijama Jadrana predstavio je novu pjesmu 'Refule'. Nakon hitova 'Manistra na pome', 'Južina', 'Kalamari, Ćevapi, Kajmak, Sushi', 'Pomalo' i 'Za ljubav', Luka Nižetić na ovogodišnjim Melodijama Jadrana izveo je 'Refule', šesti singl s nadolazećeg kantautorskog albuma kojim kroz mediteranski glazbeni izraz nastavlja graditi prepoznatljiv autorski rukopis i zaokružuje priču koju posljednjih godinu dana predstavlja publici. 'Refule' donose mediteranski zvuk prožet toplinom, lakoćom i dozom nostalgije koja se prirodno provlači kroz pjesmu. U njima se isprepliću suvremena produkcija i glazbeni senzibilitet koji podsjeća na neka sporija, bezbrižnija vremena, zbog čega pjesma od prvog slušanja djeluje poznato i blisko.

Posebnu dimenziju pjesmi daje gostovanje Nene Belana, ali ne u formi klasičnog dueta. Belan svojim prepoznatljivim pratećim vokalima, inspiriranima zvukom Đavola, te solažom na električnoj gitari donosi upravo onu atmosferu koja je pjesmi bila potrebna.



- Kad smo Marko Mihaljević i ja složili aranžman i kad sam prvi put otpjevao pjesmu, u glavi sam odmah čuo one prepoznatljive, đavolske back vokale. Tada mi je bilo potpuno logično nazvati Nenu. Njegov glas donio je upravo onu boju koju sam cijelo vrijeme čuo u pjesmi, a kad je još odsvirao solažu na električnoj gitari, sve je sjelo na svoje mjesto - ističe Luka.

Pjesmu prati i videospot snimljen na 16-milimetarskoj filmskoj vrpci, čime se dodatno naglašava retro atmosfera. Režiju ponovno potpisuje Frane Pamić, s kojim Luka gradi prepoznatljiv vizualni identitet, vidljiv već u svim dosadašnjim singlovima s njegova nadolazećeg sedmog studijskog albuma. Odluka o odustajanju od digitalnog formata bila je svjesna jer analogna tekstura filma dodatno naglašava ugođaj pjesme, dajući joj toplinu, mekoću i autentičnost koju je teško postići na bilo koji drugi način.

Već dugo sam želio snimati na filmu. Oduvijek me privlačila estetika analognog medija, njegovo zrno i nepredvidivost. Frane je u posljednje vrijeme eksperimentirao sa snimanjem na 16-milimetarskoj vrpci pa smo zaključili da je upravo 'Refule' idealna pjesma za takav vizualni pristup. Htjeli smo da slika izgleda onako kako pjesma zvuči. Zato smo se vratili filmu. Njegova tekstura, nesavršenosti i toplina savršeno su odgovarali atmosferi koju smo željeli prenijeti, a Komiža je za takvu priču bila idealna kulisa. Snimanje na filmu potpuno je drugačije od rada s digitalnom kamerom. Svaki kadar mora biti pažljivo isplaniran, nema beskonačnih ponavljanja ni improvizacije, a svaki je milimetar vrpce dragocjen. Upravo je taj način rada cijelom procesu dao dodatnu koncentraciju, uzbuđenje i posebnu energiju - objasnio je Luka.

Foto: PROMO

Videospot je sniman u Komiži, mjestu koje je posljednjih godina postalo važan dio Lukinog autorskog svijeta. Nakon spota za pjesmu 'Pomalo', povratak u Komižu bio je sasvim prirodan. Spot nema klasičnu radnju, već je sastavljen od fragmenata emocija, trenutaka i prekrasnih panorama. Ta jednostavnost, spojena s analognom filmskom vrpcom, stvorila je osjećaj autentičnosti i bezvremenosti.

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