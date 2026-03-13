Luka Nižetić objavio novi singl 'Za jubav': Poslušajte pjesmu

Novi singl 'Za jubav' peti je singl Luke Nižetića s njegovog nadolazećeg kantautorskog albuma. 'Za jubav' je možda i Lukina najintimnija i najiskrenija pjesma koju autorski potpisuje. Marko Mihaljević poptisuje aranžman i produkciju, a Luki koji potpisuje tekst se pridružio u njenom glazbenom dijelu.

- Uvijek sam mislio da ljubav treba biti nešto veliko, dramatično, filmsko, ali sam s vremenom shvatio da je u suštini puno jednostavnija. Za ljubav stvarno triba iscidit dušu, znat opraštat i progutat ponos. I tek kad sve to prođeš, onda shvatiš koliko je lip osjećaj kad uz nekoga možeš samo mirno disat' - iskreno nam priznaje Luka i dodaje:

- Pjesma govori o ljubavi koja više nema potrebu dokazivati se, u kojoj je dovoljan jedan zagrljaj da znaš da si tamo gdje trebaš biti. Mislim da svi tražimo taj osjećaj sigurnosti, da nekome možeš reći: ‘Zagrli me sad, ne puštaj me nikad.’ Ne zato što se bojiš, nego zato što znaš da si doma" - komentirao je.

Na prvo slušanje radi se o nježnoj, ali i snažnoj mediteranskoj baladi, a jednostavnost i iskrenost stihovima daju joj posebnu toplinu. Glazbeno, 'Za jubav' nosi snažan retro mediteranski ugođaj koji podsjeća na stare ljubavne šansone, ali u suvremenoj produkciji. Pjesmu otvara blues gitara, jednostavna i pomalo melankolična, koja odmah postavlja intimnu atmosferu i uvodi slušatelja u priču. Kako pjesma napreduje, aranžman se širi bogatim gudačima koji pjesmi daju toplinu i eleganciju. Upravo taj spoj blues gitare i raskošnih gudača stvara zanimljiv kontrast, s jedne strane osjećaj sirove emocije, a s druge strane romantičnu, gotovo nostalgičnu atmosferu.

Prateći video broj režirao je Frane Pamić, koji potpisuje i posljednja tri Lukina spota.

Foto: MATEJ PASALIC

Ovoga puta odlučili smo napraviti nešto vrlo jednostavno, video u kojem je u potpunosti u prvom planu emocija i priča koju pjesma nosi. Htjeli smo da kadar bude prostor u kojem mogu ispričati jednu vrlo osobnu priču o ljubavi, bez puno distrakcija i suvišnih slojeva - otkriva Luka. Spot je sniman u zagrebačkoj zgradi poznatoj kao Kockica, impresivnoj modernističkoj građevini čiji su interijer i brojna umjetnička djela pružili velike mogućnosti vizualne raznolikosti i dodatnu emotivnu dubinu.

Velik dio spota snimljen je u dugim, gotovo neprekinutim kadrovima s razlogom da bi se zadržala autentičnost trenutka. Ideja je bila da sve djeluje što iskrenije, kao da gledatelj ulazi u jedan prostor i svjedoči nečemu vrlo osobnom. U takvom ambijentu i sama pjesma je dobila novu snagu, jednostavna priča o ljubavi postaje veća, snažnija i vizualno upečatljivija.