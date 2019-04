Luka više nije solo: 'Upoznao sam djevojku. Nešto se krčka'

Zagrepčanin Luka Smoljo (27) u show 'Život na vagi' ušao je sa 151 kilogram, a tijekom natjecanja izgubio je više od 64 kile. Prema mišljenju mnogih obožavateljica showa, Luka je bio najzgodniji kandidat, a mnoge su mu svakodnevno slale poruke preko društvenih mreža.

Ipak, izgleda da je njegovo srce osvojila, još uvijek nepoznata djevojka s kojom se u posljednje vrijeme druži.

- Upoznao sam super curu, družimo se pa ćemo vidjeti što će biti - priznao je, a nekoliko trenutaka kasnije na isto pitanje odgovorio je: 'Nešto se krčka.'

Smoljo je priznao i da mu se život uvelike promijenio, ali i dalje živi po pravilima koja je usvojio tijekom svog boravka u kući. Loše navike zamijenio je dobrima i više mu ništa nije teško napraviti, kaže, a još se uvijek privikava na težinu.

Mnogi susjedi i poznanici ga nisu prepoznali nakon izlaska iz showa. On ih je na ulici pozdravljao, a oni su, kaže, gledali ga i mislili si 'što me ovaj pozdravlja, nisam ga nikad vidio'. Ipak, s vremenom se situacija promijenila.

- Dosta me ljudi prepoznalo, a najviše me veseli što me prepoznaju i djeca jer to znači da gledaju emisiju iz koje mogu puno toga naučiti - rekao je Smoljo.

Luka sada liniju održava dugim šetnjama nakon svakog obroka, a trenira 3-4 puta tjedno. Otkako je drastično promijenio kilažu, kandidat treće sezone 'Života na vagi', svakog dana ima sve više obožavateljica, ali ipak srce pripada samo jednoj.