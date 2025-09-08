Obavijesti

Show

Komentari 0
VELIKI USPJEH

Ma, bravo! Lady Gaga osvojila je čak četiri priznanja na dodjeli MTV VMA nagrada u New Yorku

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Ma, bravo! Lady Gaga osvojila je čak četiri priznanja na dodjeli MTV VMA nagrada u New Yorku
3
Foto: Brendan McDermid

Pjevačica je osvojila četiri nagrade, uključujući Umjetnicu godine, nagradu za najbolju suradnju s Brunom Marsom te dvije za spot 'Abracadabra'

Lady Gaga proglašena je umjetnicom godine na ovogodišnjoj dodjeli MTV Video Music Awards (VMAs), osvojivši ukupno četiri nagrade. U toj je kategoriji pobijedila jaku konkurenciju koju su činili Taylor Swift, Beyonce i Kendrick Lamar, a nagradu je posvetila svojim obožavateljima, poznatima kao 'Little Monsters', te zaručniku Michaelu Polanskyju.

JESTE LI ZNALI? FOTO Poznati su i inteligentni: Ove zvijezde imaju visok IQ, a među njima je i jedan Hrvat!
FOTO Poznati su i inteligentni: Ove zvijezde imaju visok IQ, a među njima je i jedan Hrvat!

Sabrina Carpenter i Ariana Grande također su imale uspješnu večer, svaka odnoseći po tri nagrade, u večeri u kojoj su priznanja bila prilično ravnomjerno raspodijeljena.

- Biti umjetnik znači pokušati povezati duše ljudi diljem svijeta. To je disciplina, zanat koji dira srce, pušta korijenje i podsjeća ljude da sanjaju - izjavila je Lady Gaga primajući nagradu za umjetnicu godine.

MTV Video Music Awards in New York
Foto: Brendan McDermid

Od ukupno 12 nominacija, osvojila je i nagrade za najbolju režiju i najbolju scenografiju za spot 'Abracadabra', a zajedno s Brunom Marsom odnijela je i nagradu za najbolju suradnju za pjesmu 'Die With A Smile'. Bruno Mars je, s Rose iz grupe Blackpink, osvojio i nagradu za pjesmu godine za 'APT', dok je Blackpink proglašena najboljom grupom.

DODJELA U RUJNU Objavljene nominacije za MTV VMA 2025.: Lady Gaga ih ima čak 12, a pogledajte i ostale...
Objavljene nominacije za MTV VMA 2025.: Lady Gaga ih ima čak 12, a pogledajte i ostale...

Mariah Carey je osvojila svoju prvu VMA nagradu u kategoriji najboljeg R&B izdanja za pjesmu 'Type Dangerous', a kasnije je primila i prestižnu nagradu Video Vanguard.

Posebna priznanja dodijeljena su Rickyju Martinu, koji je spektakularno otvorio večer s miksom hitova uključujući 'Livin’ La Vida Loca', te primio nagradu za latino ikonu. Reper Busta Rhymes dobio je nagradu Rock The Bells Visionary za svoj doprinos glazbi.

MTV Video Music Awards in New York
Foto: Kylie Cooper

Na dodjeli je odana počast i bivšem pjevaču grupe Black Sabbath, Ozzyju Osbourneu, koji je preminuo u srpnju. Emotivnoj izvedbi prethodio je video uvod koji su snimili njegov sin Jack i unuci. Ariana Grande je osvojila nagradu za video godine, najbolji dugometražni spot i najbolji pop video za pjesmu 'Brighter Days Ahead'.

MTV Video Music Awards in New York
Foto: Brendan McDermid

Sabrina Carpenter je odnijela nagradu za album godine za 'Short n' Sweet', proglašena je najboljom pop izvođačicom te je osvojila nagradu za vizualne efekte za pjesmu 'Manchild'.

Među višestrukim dobitnicima su i Doechii, koja je osvojila nagrade za najbolji hip-hop uradak i koreografiju za pjesmu 'Anxiety', te Tate McRae koja je primila priznanja za montažu i pjesmu ljeta 'Just Keep Watching' iz filma o 'Formuli 1'.

Coldplay je pobijedio u rock kategoriji s pjesmom 'All My Love', Sombr je osvojio nagradu za alternativu za 'Back To Friends', a Shakira je odnijela nagradu za najbolji latino uradak s pjesmom 'Soltera'.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pogledajte koliko se Žanamari promijenila: 'Nikad nisam imala problema s kompleksima...'
NAPUNILA JE 44 GODINE

Pogledajte koliko se Žanamari promijenila: 'Nikad nisam imala problema s kompleksima...'

Žanamari Perčić slavi 44. rođendan, a povodom toga donosimo galeriju koja otkriva njezin put. Od prvih nastupa i pobjede u Hrvatskom idolu, preko hitova i transformacija, do današnjeg izgleda kojim oduševljava obožavatelje
FOTO Poznati su i inteligentni: Ove zvijezde imaju visok IQ, a među njima je i jedan Hrvat!
JESTE LI ZNALI?

FOTO Poznati su i inteligentni: Ove zvijezde imaju visok IQ, a među njima je i jedan Hrvat!

Glumili su svakakve likove, neki su bili jako zbunjeni, drugi nisu bili baš najpametniji, a neki su, baš kao i oni - bili potpuni genijalci! Ali nisu samo glumci na ovoj listi, ima modela, glazbenica...
Aleksandra Prijović rodila je u jednoj od najluksuznijih klinika u Srbiji, evo koliko je iskeširala
NEVJEROJATNA CIFRA

Aleksandra Prijović rodila je u jednoj od najluksuznijih klinika u Srbiji, evo koliko je iskeširala

Pjevačica i Filip Živojinović dočekali su drugo dijete u luksuznoj privatnoj klinici u Srbiji, gdje je Aleksandra uživala u maksimalnoj privatnosti i vrhunskoj medicinskoj nježnosti.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025