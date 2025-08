Objavljene nominacije za MTV VMA 2025.: Lady Gaga ih ima čak 12, a pogledajte i ostale...

Lady Gaga ponovno je u središtu glazbene pozornosti! S čak 12 nominacija, uključujući onu za umjetnicu godine, Gaga predvodi listu nominiranih za MTV Video Music Awards 2025., čije su nominacije objavljene u utorak, a dodjela će se održati u nedjelju, 8. rujna, u UBS Areni u New Yorku.

Među najzvučnijim imenima koja joj 'pušu za vrat' su Bruno Mars s 11 nominacija, Kendrick Lamar s 10, ROSÉ i Sabrina Carpenter s po osam, dok Ariana Grande i The Weeknd imaju po sedam. Slijede ih Billie Eilish (šest), Charli XCX (pet) te Bad Bunny, Doechii, Ed Sheeran, Jelly Roll, Miley Cyrus i Tate McRae s po četiri nominacije.

U utrci za Video godine našli su se neki od najvećih ovogodišnjih hitova: Lady Gaga i Bruno Mars s duom 'Die with a Smile', ROSÉ i Bruno Mars s pjesmom 'APT.', Ariana Grande s 'brighter days ahead' te Kendrick Lamar ('Not Like Us'), Billie Eilish ('Birds of a Feather'), Sabrina Carpenter ('Manchild') i The Weeknd s Playboijem Cartijem ('Timeless').

U kategoriji Umjetnik godine nalaze se velika imena poput Taylor Swift, Beyoncé, Morgana Wallena, Kendricka Lamara, Bad Bunnyja, The Weeknda i, naravno, Lady Gage.

Ovogodišnja dodjela donosi i novitete – uvode se kategorije Najbolji pop izvođač i Najbolji country izvođač. Tako će se, primjerice, u pop kategoriji boriti Ariana Grande, Justin Bieber, Lorde, Tate McRae, Sabrina Carpenter, Miley Cyrus i Charli XCX, dok su u country kategoriji Chris Stapleton, Jelly Roll, Cody Johnson & Carrie Underwood, Lainey Wilson, Megan Moroney i Morgan Wallen.

U kategoriji Najbolji novi izvođač nalaze se Lola Young, Ella Langley, Sombr, Alex Warren, Gigi Perez i The Marías, a nagrada MTV Push Performance of the Year donosi pregled najuspješnijih mjesečnih izvođača, uključujući Damiana Davida (svibanj), Leon Thomasa (ožujak) i Shaboozeyja (kolovoz).

Lady Gaga nije samo nominirana u glavnim kategorijama, već dominira i tehničkim - najbolja režija, vizualni efekti, koreografija, scenografija i kamera. Pjesma 'Abracadabra', iako nije u utrci za najbolji video, prikupila je pohvale u gotovo svim kreativnim aspektima.

Fanovi mogu glasovati u 19 od 25 kategorija na vote.mtv.com do 5. rujna, dok će se glasovanje za Najboljeg novog izvođača moći nastaviti sve do same dodjele.

Pogledajte ostatak popisa kategorija u kojima možete dati svoj glas:

Pjesma godine

Alex Warren - 'Ordinary'

Billie Eilish - 'BIRDS OF A FEATHER'

Doechii - 'Anxiety'

Ed Sheeran - 'Sapphire'

Gracie Abrams - "I Love You, I'm Sorry"

Lady Gaga & Bruno Mars - 'Die with a Smile'

Lorde - 'What Was That'

ROSÉ & Bruno Mars - 'APT.'

Tate McRae - 'Sports Car'

The Weeknd, Playboi Carti – 'Timeless'

MTV Push nastup godine

Kolovoz 2024. - Shaboozey - 'A Bar Song (Tipsy)'

Rujan 2024. - Ayra Starr - 'Last Heartbreak Song'

Listopad 2024. - Mark Ambor - 'Belong Together'

Studeni 2024. - Lay Bankz - 'Graveyard'

Prosinac 2024. - Dasha - 'Bye Bye Bye'

Siječanj 2025. - KATSEYE - 'Touch'

Veljača 2025. - Jordan Adetunji - 'KEHLANI'

Ožujak 2025. - Leon Thomas - 'YES IT IS'

Travanj 2025. - Livingston - 'Shadow'

Svibanj 2025. - Damiano David - 'Next Summer'

Lipanj 2025. - Gigi Perez - 'Sailor Song'

Srpanj 2025. - ROLE MODEL - 'Sally, When the Wine Runs Out'

Najbolja suradnja

Bailey Zimmerman i Luke Combs - 'Backup Plan'

Kendrick Lamar i SZA - 'luther'

Lady Gaga i Bruno Mars - 'Die with a Smile'

Post Malone ft. Blake Shelton - 'Pour Me a Drink'

ROSÉ i Bruno Mars - 'APT.'

Selena Gomez i benny blanco - 'Sunset Blvd'

Najbolji pop

Alex Warren - 'Ordinary'

Ariana Grande - 'brighter days ahead'

Ed Sheeran - 'Sapphire'

Lady Gaga & Bruno Mars - 'Die with a Smile'

ROSÉ i Bruno Mars - 'APT.'

Sabrina Carpenter - 'Manchild'

Najbolji hip-hop

Doechii - 'Anxiety'

Drake - 'NOKIA'

Eminem ft. Jelly Roll - 'Somebody Save Me'

GloRilla ft. Sexyy Red - 'WHATCHU KNO ABOUT ME'

Kendrick Lamar - 'Not Like Us'

LL COOL J ft. Eminem - 'Murdergram Deux'

Travis Scott - '4X4'

Najbolji R&B

Chris Brown - 'Residuals'

Leon Thomas & Freddie Gibbs - 'MUTT (REMIX)'

Mariah Carey - 'Type Dangerous'

PARTYNEXTDOOR - 'N o C h i l l'

Summer Walker - 'Heart of a Woman'

SZA - 'Drive'

The Weeknd, Playboi Carti - 'Timeless'

Najbolji alternativni izvođač

Gigi Perez - 'Sailor Song'

Imagine Dragons - 'Wake Up'

Lola Young - 'Messy'

mgk & Jelly Roll- 'Lonely Road'

sombr - 'back to friends'

The Marías - 'Back to Me'

Najbolji rock

Coldplay - 'ALL MY LOVE'

Evanescence - 'Afterlife'

Green Day - 'One Eyed Bastard'

Lenny Kravitz - 'Honey'

Linkin Park - 'The Emptiness Machine'

twenty one pilots - 'The Contract'

Najbolji latino

Bad Bunny - 'BAILE INoLVIDABLE'

J Balvin - 'Rio'

KAROL G - 'Si Antes Te Hubiera Conocido'

Peso Pluma - 'LA PATRULLA'

Rauw Alejandro & Romeo Santos - 'Khé?'

Shakira - 'Soltera'

Najbolji K-pop

aespa - 'Whiplash'

JENNIE - 'like JENNIE'

Jimin - 'Who'

JISOO - 'earthquake'

LISA ft. Doja Cat & RAYE - 'Born Again'

Stray Kids - 'Chk Chk Boom'

ROSÉ - 'toxic till the end'

Najbolji afrobeats

Asake & Travis Scott - 'Active'

Burna Boy ft. Travis Scott - 'TaTaTa'

MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea - 'Shake It to the Max (FLY) (Remix)'

Rema - 'Baby (Is It a Crime)'

Tems ft. Asake - 'Get It Right'

Tyla - 'PUSH 2 START'

Wizkid ft. Brent Faiyaz - 'Piece of My Heart'

Najbolji album

Bad Bunny - 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'

Kendrick Lamar - 'GNX'

Lady Gaga - 'Mayhem'

Morgan Wallen - 'I'm the Problem'

Sabrina Carpenter - 'Short n' Sweet'

The Weeknd - 'Hurry Up Tomorrow'

Najbolji dugometražni video

Ariana Grande - 'brighter days ahead'

Bad Bunny - 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS (Short Film)'

Damiano David - 'FUNNY little STORIES'

Mac Miller - 'Balloonerism'

Miley Cyrus - 'Something Beautiful'

The Weeknd - 'Hurry Up Tomorrow'

Video za dobrobit društva

Burna Boy - 'Higher'

Charli XCX ft. Billie Eilish - 'Guess'

Doechii - 'Anxiety'

Eminem ft. Jelly Roll - 'Somebody Save Me'

Selena Gomez & benny blanco - 'Younger and Hotter Than Me'

Zach Hood ft. Sasha Alex Sloan - 'Sleepwalking'