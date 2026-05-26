Maali, Gradske Bitange i Smrdljivi Martini stižu na pozornice diljem Hrvatske

Nova sezona Rock&Off Toura je pred nama, a u hrvatske gradove uskoro stižu izvođači koji su bili nominirani u kategoriji "Veliki prasak godine" na osmoj dodjeli Glazbene novinarske nagrade Rock&Off. Nastao kao produžetak glazbene novinarske nagrade Rock&Off, projekt iz godine u godinu otvara prostor mladim izvođačima koji svojim autentičnim izrazom, koncertnom energijom i hrabrošću pomiču granice domaće alternativne i nezavisne glazbe.

Među izvođačima koji ove godine kreću na turneju nalaze se Maali, Gradske Bitange i Smrdljivi Martini. Nažalost, Svibanj i Maja Rivić se nisu mogli pridružiti turneji ove godine.

Turneja započinje u Opatiji u petak, 29. svibnja na festivalu SlowMotion, gdje će publika imati priliku uživo doživjeti emotivni i atmosferični glazbeni rukopis koji donosi Maali. Njegov senzibilan spoj suvremenog indie popa, folka i introspektivnih tekstova posljednjih je mjeseci privukao pažnju publike i kritike, potvrdivši ga kao jedno od najzanimljivijih novih imena domaće scene. Maali nakon Opatije turneju nastavlja sredinom srpnja na Zlarinu.

Jesenski nastavak turneje donosi eksploziju energije i gitarskog zvuka. U Zadru će u petak, 18. rujna, nastupiti Smrdljivi Martini i Gradske Bitange, bendovi koji svaki na svoj način predstavljaju novu generaciju domaće alternativne scene. Smrdljivi Martini iza sebe imaju iznimno uspješnu godinu tijekom koje su osvojili titulu "Veliki prasak godine", čime su dodatno potvrdili status jednog od najuzbudljivijih novih bendova u regiji. Dan kasnije, 19. rujna, ista koncertna postava seli u Knin u klub A3.

Veliko finale ovogodišnjeg Rock&Off Toura održat će se u Zaboku u subotu, 26. rujna, kada će Smrdljivi Martini i Gradske Bitange zaključiti turneju koncertom u Regeneratoru koji simbolično zaokružuje još jedno putovanje kroz klubove, gradove i publiku željnu nove glazbe.

Rock&Off Tour tijekom godina prerastao je okvir klasične koncertne turneje. Riječ je o platformi koja aktivno ulaže u razvoj domaće glazbene scene i izvođačima daje priliku da izađu iz lokalnih okvira, upoznaju novu publiku i grade koncertno iskustvo diljem Hrvatske. Upravo zbog toga Rock&Off ima posebno mjesto na regionalnoj kulturnoj karti, kao prostor susreta glazbenika, publike i ideje da najvažnije stvari na sceni još uvijek nastaju iz iskrene potrebe za stvaranjem.