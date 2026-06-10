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Machine Gun Kelly otkrio teške posljedice tetoviranja: 'Koža mi je postala žuta, nisam spavao'

Piše 24sata,
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Machine Gun Kelly otkrio teške posljedice tetoviranja: 'Koža mi je postala žuta, nisam spavao'
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Foto: Photo Press Service / BESTIMAGE/

Bivši zaručnik Megan Fox i glazbenik prije par godina je prekrio gotovo cijeli gornji dio tijela tetovažom. Htio je prekriti stare tetovaže koje mu više nisu odgovarale, i to brzo. No to je ostavilo posljedice

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Glazbena zvijezda Machine Gun Kelly, poznat i kao MGK, početkom 2024. godine šokirao je javnost drastičnom transformacijom. Prekrio je gotovo cijeli gornji dio tijela - ruke, prsa i trbuh - crnom tintom, no sada je progovorio o dramatičnim posljedicama koje je taj proces ostavio na njegovo tijelo i zdravlje.

Odluka o prekrivanju šarenih tetovaža koje su godinama krasile njegovu kožu nije bila samo estetska. Glazbenik iz Teksasa, pravim imenom Colson Baker, započeo je proces osobne i profesionalne transformacije, a promjena fizičkog izgleda bila je ključan dio tog puta. Htio se riješiti podsjetnika na prošlost koji mu više nisu odgovarali.

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Foto: Photo Press Service / BESTIMAGE/

​- U svim tim uzorcima koje sam doslovno ispisivao na svom tijelu vidio sam smrt i drogu. Bilo je tu sretnih tetovaža, tužnih tetovaža, svetih i paklenih. Bilo je to kao da moja bipolarnost vrišti s moje kože - objasnio je. 

Svoje prijašnje tetovaže opisao je kao "kaotične", dodajući kako više nisu "rezonirale" s njim. U potrazi za novim početkom, prije nekoliko godina obratio se Roxx, specijalistici za "blackwork" stil tetoviranja. Iako je tetovirala tisuće klijenata i brojne zvijezde poput Rickyja Martina i Rosie O'Donnell, umjetnica je nakon rada s reperom izjavila da se "nikad nije susrela s nekim izdržljivijim".

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U nedavnom je intervjuu za Billboard otkrio posljedice koje je tetoviranje ostavilo na njegovo tijelo. Otac dvoje djece i bivši zaručnik Megan Fox objasnio je kako se tijekom procesa nije mogao pravilno kretati, nije spavao i postao je "jako bolestan". Roxx ga je prvotno obavijestila da bi za tetovažu takve veličine bile potrebne najmanje dvije godine, no on je inzistirao da sve bude gotovo za samo dva mjeseca.

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Foto: SOPA Images/SIPA USA

​- Upozorila me da će to biti gotovo nemoguće, čak i s gledišta tolerancije na bol - rekao je glazbenik. Unatoč upozorenjima, svakodnevno je posjećivao njezin studio kako bi radila na njegovoj tetovaži. 

​- Nakon prvog tjedna pogodili smo limfne čvorove oko pazuha i ramena i jako sam se razbolio. Koža mi je počela žutjeti. Nisam mogao spavati. Prestao sam moći pomicati određene dijelove gornjeg dijela tijela - priznao je.

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Unatoč boli i zdravstvenim problemima, MGK tvrdi da je iz svega izašao "iznimno inspiriran" zbog onoga što je "prevladao" tijekom beskonačnih sati pod iglom. Prethodno je objasnio da nije razmatrao kontroverznu praksu podvrgavanja anesteziji, što neki rade kod velikih tetovaža.

2022 Billboard Music Awards
Foto: OConnor/AFF-USA.com/PRESS ASSOCI

​- Ne radim to uspavljivanje, utrnuće i buđenje, ništa od toga. Morao sam ovo izdržati. Velika pogreška! - rekao je prošle godine u emisiji The Jennifer Hudson Show.

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Proces tetoviranja opisao je kao "najgoru torturu koju je ikad podnio", dodajući da je Roxx morala koristiti čak 44 igle kako bi dovršila dizajn. Nakon završetka, obavijestio je obožavatelje da provodi mnogo vremena u hiperbaričnoj komori s kisikom kako bi ubrzao proces zacjeljivanja.

*uz korištenje AI-ja
 

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