Obavijesti

Show

Komentari 0
POSLJEDNJI OVOTJEDNI DOMAĆIN

Maciej zatvara tjedan u Večeri za 5: Evo što priprema gostima

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Maciej zatvara tjedan u Večeri za 5: Evo što priprema gostima
4
Foto: rtl

Današnji domaćin radi od svoje 16. godine, uspješan je poduzetnik i suvlasnik ortopedske klinike u Poljskoj. U slobodno vrijeme rado svira, bavi se glazbom, uživa u Mošćenicama, a voli i kuhati

Admiral

Zagrebački tjedan 'Večere za 5', koji nije prošao bez manjih trzavica među nekima od kandidata, privodi se kraju. Posljednji ovotjedni domaćin, Poljak Maciej, za ekipu će kuhati u Mošćenicama. Od prvog trenutka kad je došao u Mošćenice bio je potpuno oduševljen i znao da želi živjeti upravo tamo.

„Hrvatska je sad više moj dom nego Poljska i ja želim ovdje ostati do kraja života“, kaže današnji domaćin. Supruga i kći još uvijek žive u Poljskoj jer mu tamo kći dovršava školu, ali čim završi školu pridružit će se Macieju u Mošćenicama.

Foto: rtl

Današnji domaćin radi od svoje 16. godine, uspješan je poduzetnik i suvlasnik ortopedske klinike u Poljskoj. U slobodno vrijeme rado svira, bavi se glazbom, uživa u Mošćenicama, a voli i kuhati.

NISU ZADOVOLJNI Gledatelji užarili društvene mreže i opleli po Daniri iz Večere za 5: 'Dobila si i previše'
„Kad imam loš dan i ne osjećam se dobro jako volim kuhati jer je meni to ritual opuštanja i poput meditacije“, kaže domaćin i dodaje: „Kuhanje je za mene uvijek improvizacija i danas ću pripremati nešto prvi put“.

NIJE BRILJIRALA Gosti 'Večere za 5' i danas imali zamjerke, Danira osvojila 59 bodova: 'Teška atmosfera...'
Svojim gostima pripremit će predjelo naziva 'Still alive', glavno jelo 'Krava okupana u istarskom teranu' i desert 'Mlijeko i med'.

Foto: rtl

A kako će se kvarnerski ambijent i Maciejev jelovnik svidjeti gostima - ne propustite doznati od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
FOTO Instagram vs. realnost: Na utakmicu 'vatrenih' se vraća Knollica, ovako se 'peglala'...
DJ-ICA SE VRAĆA 'KOCKICAMA'

FOTO Instagram vs. realnost: Na utakmicu 'vatrenih' se vraća Knollica, ovako se 'peglala'...

Ivana Knoll zadužena je za glazbeni program u poluvremenu utakmice Hrvatska-Kolumbija. Najpoznatijoj navijačici 'vatrenih' se, kaže, ostvario san. Godinama je s tribina mamila uzdahe, no mnogi su primijetili kako su često fotke na njenom Instagramu drugačije nego one koje 'okinu' fotografi...
FOTO Samo grudnjak i sako: Evo kako je Severina došla na Grašino rođendansko slavlje
ODVAŽNO IZDANJE

FOTO Samo grudnjak i sako: Evo kako je Severina došla na Grašino rođendansko slavlje

Severina je na svom Instagramu objavila dosad neviđene fotografije s Grašine proslave 50. rođendana, a na njima je otkrila i što je odjenula
FOTO Miljenik Hollywooda je neprepoznatljiv! Evo kako sada izgleda nekad zgodni Brad Pitt
FANOVI U ŠOKU

FOTO Miljenik Hollywooda je neprepoznatljiv! Evo kako sada izgleda nekad zgodni Brad Pitt

Brad Pitt šokirao je fanove drastičnom promjenom izgleda, ali na sreću riječ je samo o transformaciji za njegov novi film

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026