Mada Peršić: 'Ako treba, vratit ću se medicini i pacijentima...'

Uvijek sam spremna pomoći. Sama ću se javiti za mobilizaciju u medicinu ako bude trebalo, a voljela bih, naravno, da do toga ne dođe samo zato što to znači da smo u velikim problemima jer im treba ljudi, objasnila je za 24sata diplomirana liječnica i glumica Mada Peršić.

Posvetila se i pomaganju onima kojima je to potrebno pa je tako dok smo je zvali za izjavu bila u centrali građanske inicijative “Jedni za druge” te “spajala” one koji zovu za pomoć i njihove volontere. Odluku da pomogne kolegama doktorima ako bude potrebe baka baš i ne podržava jer ju je strah za svoju unuku, tata je suzdržan i pita je li dobro razmislila, a majka je u potpunosti razumije.

- To je moj poziv i uopće se neću razmišljati ako dođe do toga da im treba pomoć. I zapravo ne smatram da mi se zbog te moje odluke treba diviti, za mene je to normalna stvar, ali treba skinuti kapu svima koji trenutačno rade mukotrpan posao, od zdravstvenih djelatnika, čistačica, prodavačica pa sve do volontera - kaže Mada.

Žao joj je jedino što su se sve ove nedaće morale dogoditi u Hrvatskoj da bi se ujedinili. S obzirom na to da je u Zagrebu ovih dana napadalo snijega, pohvalila je i sugrađane koji su ostali u svojim kućama i pridržavali se svih uputa.

- Nitko se nije sanjkao! Svaka im čast, većina sluša naredbe. Ponosna sam zapravo na svoj narod i kako se dobro snalazi u ovim teškim situacijama. Puno su nam pomogli i BBB - ističe.

Zamolila je sve one koji mogu da im doniraju grijalice za ljude čije su kuće u potresu ostale bez grijanja, posude za jušnu hranu kako bi mogli vršiti dostavu, rukavice, maske, dezinficijens... Ovih dana glumica je nasmijala pratitelje na društvenim mrežama objavivši kako je sanjala ministra zdravstva, Vilija Beroša (55).

- Sanjala sam da smo se Vili Beroš i ja zaljubili. Govorila sam mu da je uživo puno zgodniji nego na TV-u, tako je krenulo... i da se i moja maca zove Vili i da je to sigurno znak - napisala je Mada.

Apelirala je da svi ostanu svojim kućama kako bi se spriječilo daljnje širenje virusa. Neki su komentirali da im je ovo uljepšalo dan, dok su se drugi složili kako im je jasno zašto je sanjala upravo Beroša.

- Njega cijeli dan i gledamo. Logično mi je da ga onda vidiš i u snovima. Neka, svoj posao super obavlja - pisali su.

Od prošlog ljeta Mada pored imena može upisati još jednu profesiju - postala je pjevačica. Ispričala je kako joj je na snimanju bilo predivno.

- Zoran Šprajc je puno bolji glumac od mene. Svi na setu su mu se divili, šarmirao je cijeli tim. Još je bolji uživo nego na televiziji, a na TV-u je odličan - govorila je ljetos.

Kako je svojedobno rekla, nikako zbog uloge ne bi mogla nekoga zeznuti, na bilo koji način.

- Ne bih nikad nikoga gurnula dolje da bih ja pošla gore. Kad mi dobro krene, pokušavam ljude povesti sa sobom na putu do uspjeha - zaključila je.

Time se vodi i danas, očito, jer želi pomoći struci u koju se prvo zaljubila, medicini. Priča nam kako redovito prati medije i čita sve informacije kako bi bila upućena u nove odredbe Stožera koje se mijenjaju iz dana u dan. U potresu joj, kaže, nije nastradao dom i sretna je što joj je zgrada čitava te, kao i uvijek, na sve gleda pozitivno.

- Ovu karantenu super podnosim, nije mi teško pala. Osjećam se privilegiranom što imam gdje spavati, imam svoje mace - ispričala je.

Baki ode u špeceraj, ali uvijek pazi.

- Nosim masku, rukavice... Ostavim joj na ogradi, udaljim se i po deset metara i onda gledam kako uzima i mašemo si - kaže za kraj.

