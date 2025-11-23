Obavijesti

HOLLYWOOD U DUBROVNIKU

Madelyn Cline u Dubrovniku snima novu sezonu 'Outer Banks': Družila se i s lokalcima

Zvijezda popularnog Netflix hita viđena je u opuštenom druženju po gradu, dok obožavatelji dijele viralne snimke s lokacija snimanja. Na setu nije nedostajalo ni napetih trenutaka, što je izazvalo zanimanje medija

Američka glumica i model Madelyn Cline, poznata po ulozi Sarah Cameroon u tinejdžerskom hitu 'Outer Banks', trenutno boravi u Dubrovniku zbog snimanja pete, a ujedno i posljednje sezone serije. Grad pod impozantnim zidinama već od listopada postaje filmska kulisa, a snimanja su izazvala veliku pažnju obožavatelja stranih medija.

Snimke Madelyn i njezinog kolege Drewa Starkeya, posebno viralni TikTok video nasred Straduna kraj Velike Onofrijeve fontane, preplavile su društvene mreže, dok su fanovi svakodnevno objavljivali fotografije sa snimanja. Dubrovnik se tako još jednom dokazao kao omiljena destinacija filmskih ekipa. 

Kako je prenio Dubrovački dnevnik sinoć je viđena i u opuštenom druženju u dubrovačkom restoranu Lokal s vlasnikom Nikšom Đurašem. Ipak, snimanje nije prošlo bez kontroverzi. Prema izvještajima medija, došlo je do incidenta kada je redatelj Jonas Pate navodno grubo reagirao prema asistentici produkcije. Glumac Chase Stokes intervenirao je kako bi smirio situaciju, dok je Madelyn pokušavala ublažiti napetost. 

Madelyn, koja se osim glumom bavi i modelingom, postala je prepoznatljivo lice Hollywooda. Osim serije Outer Banks, javnost ju je imala priliku upoznati i u filmu 'Glass Onion: A Knives Out Mystery', a prije toga imala je i uloge i u serijama poput 'Stranger Things', 'The Originals' i 'Vice Principals'. Iako joj je nagla popularnost donijela izazove, glumica je otvoreno govorila o pritisku društvenih mreža i borbi s poremećajem prehrane u tinejdžerskim godinama. 

Danas Madelyn uspješno balansira između glume i modnog svijeta, surađujući s renomiranim brendovima i redovito sudjelujući na crvenim tepisima, a mediji je smatraju jednom od novih 'it' djevojaka Hollywooda. 

