Madonna (67) objavila spot s 18+ scenama: 'To je umjetnost'

Odvodi mlađeg muškarca u WC kabinu noćnog kluba, kleči pred njim dok ih treća osoba zatečeno promatra preko vrha kabina, a zatim je on podiže i hvata za stražnjicu. Tek je to jedna od provokativnih scena koje je Madonna (67) uvrstila u novi desetominutni video za nadolazeći album 'Confessions II', koji objedinjuje prvih šest pjesama.

Kraljica popa ni nakon više od četiri desetljeća na sceni ne odustaje od pomicanja granica, a njezin najnoviji projekt više nalikuje kratkom filmu nego klasičnom glazbenom spotu. U njemu se pojavljuju i mnoga poznata lica, među kojima su supermodel Kate Moss, Benedict Cumberbatch, Odessa A'zion te Julia Garner, glumica koja bi trebala utjeloviti Madonnu u nadolazećem biografskom filmu.

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Obožavatelji su oduševljeni.

- U eri u kojoj dominiraju pjesme od dvije minute i kratki videi od 15 sekundi snimljeni mobitelom, Madonna nam je pružila desetominutno filmsko glazbeno iskustvo ispunjeno umjetnošću i pričom - napisao je jedan.

- U vrijeme kad spotovi više gotovo da i nisu važni, Madonna se pojavi s cijelim filmom za šest pjesama. Tako su nekad izgledali pravi glazbeni spotovi - ona nam ponovno pokazuje zašto je posljednja prava pop zvijezda - dodao je drugi.

Novi video stiže samo nekoliko dana nakon njezina zapaženog nastupa na Prideu u New Yorku. Madonna se tad pojavila u donjem rublju, a dodatnu pozornost privukla je kad je tijekom nastupa prebacila nogu preko prozirne sigurnosne ograde i nagnula se prema publici, dijelom viseći iznad okupljene mase.