Magazin je snimio naslovnu pjesmu za seriju Slučajna obitelj

Nova dramsko-humoristična serija 'Slučajna obitelj' dobila je svoju glazbenu kulisu. Za naslovnu pjesmu 'Lagao si za 3 života', koju izvodi grupa Magazin, snimljen je spot, a gledatelji će u njemu imati priliku vidjeti i kadrove sa snimanja nove hit serije.

Autor glazbe je Tonči Huljić, tekst potpisuje Vjekoslava Huljić, a aranžman su zajednički napravili Tonči Huljić i Hrvoje Domazet. Spoj prepoznatljivog zvuka Magazina i scena iz prvih epizoda serije donosi svojevrsni glazbeni uvod u priču o troje potpunih stranaca čiji će se životi, spletom neobičnih okolnosti, spojiti na sasvim neočekivan način.

Foto: NOVA TV

O posebnom ugođaju pjesme i iskustvu snimanja govori Lorena Bućan, pjevačica grupe Magazin, kojoj je upravo povratak zvuku Magazina iz osamdesetih bio jedan od najzanimljivijih dijelova cijele priče.

- Pjesma me oborila s nogu jer je kao pjesma „E moj ti“ s Melodija Jadrana, koja je jako slušana i tražena, urađena melodijski i aranžmanski u stilu Magazina osamdesetih godina. Čak su i zvukovi instrumenata i bubnjeva iz tog doba. Bilo mi je izazovno i uzbudljivo „ufilmiti“ se u to vrijeme koje zapravo znam samo preko pjesama. Tako su mi i u bendu rekli: 'da godine vežu samo za pjesme..' Sigurno ću ovu godinu pamtiti po ovoj pjesmi i po seriji Slučajna obitelj!“ - otkrila je Lorena Bućan, pjevačica grupe Magazin.

Foto: NOVA TV

Spot pjesme ne propustite ove subote u 16:55 premijerno na Novoj TV, a seriju 'Slučajna obitelj' pratite od nedjelje, 6. rujna na Novoj TV i već sada na Nova Play!