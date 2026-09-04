Obavijesti

Show

Komentari 0
'Lagao si za 3 života'

Magazin je snimio naslovnu pjesmu za seriju Slučajna obitelj

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Magazin je snimio naslovnu pjesmu za seriju Slučajna obitelj
8
Foto: NOVA TV
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Spot pjesme ne propustite ove subote u 16:55 premijerno na Novoj TV. Autor glazbe je Tonči Huljić, tekst potpisuje Vjekoslava Huljić, a aranžman su zajednički napravili Tonči Huljić i Hrvoje Domazet

Admiral

Nova dramsko-humoristična serija 'Slučajna obitelj' dobila je svoju glazbenu kulisu. Za naslovnu pjesmu 'Lagao si za 3 života', koju izvodi grupa Magazin, snimljen je spot, a gledatelji će u njemu imati priliku vidjeti i kadrove sa snimanja nove hit serije.

HIT SERIJE 'Kumove' i 'Slučajnu obitelj' već možete gledati na Nova Play
'Kumove' i 'Slučajnu obitelj' već možete gledati na Nova Play

Autor glazbe je Tonči Huljić, tekst potpisuje Vjekoslava Huljić, a aranžman su zajednički napravili Tonči Huljić i Hrvoje Domazet. Spoj prepoznatljivog zvuka Magazina i scena iz prvih epizoda serije donosi svojevrsni glazbeni uvod u priču o troje potpunih stranaca čiji će se životi, spletom neobičnih okolnosti, spojiti na sasvim neočekivan način.

Foto: NOVA TV

O posebnom ugođaju pjesme i iskustvu snimanja govori Lorena Bućan, pjevačica grupe Magazin, kojoj je upravo povratak zvuku Magazina iz osamdesetih bio jedan od najzanimljivijih dijelova cijele priče.

- Pjesma me oborila s nogu jer je kao pjesma „E moj ti“ s Melodija Jadrana, koja je jako slušana i tražena, urađena melodijski i aranžmanski u stilu Magazina osamdesetih godina. Čak su i zvukovi instrumenata i bubnjeva iz tog doba. Bilo mi je izazovno i uzbudljivo „ufilmiti“ se u to vrijeme koje zapravo znam samo preko pjesama. Tako su mi i u bendu rekli: 'da godine vežu samo za pjesme..' Sigurno ću ovu godinu pamtiti po ovoj pjesmi i po seriji Slučajna obitelj!“ - otkrila je Lorena Bućan, pjevačica grupe Magazin. 

Foto: NOVA TV

Spot pjesme ne propustite ove subote u 16:55 premijerno na Novoj TV, a seriju 'Slučajna obitelj' pratite od nedjelje, 6. rujna na Novoj TV i već sada na Nova Play!

Foto: NOVA TV

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Svi veliki koncerti u ljeto 2026.
VELIKI VODIČ

Svi veliki koncerti u ljeto 2026.

Koncertno ljeto i dalje se puni, a pred nama je bogata sezona prepuna sjajnih događanja. U velikom vodiču donosimo detalje najavljenih koncerata svjetskih zvijezda u lipnju, srpnju i kolovozu 2026. godine.
The Rumjacks se vraćaju u Zagreb: "Hrvati se znaju dobro zabaviti, a to volimo i mi!"
INTERVJU ZA 24SATA

The Rumjacks se vraćaju u Zagreb: "Hrvati se znaju dobro zabaviti, a to volimo i mi!"

Australski celtic punk velikani The Rumjacks 11. rujna ponovno stižu u zagrebački Vintage Industrial Bar. Uoči koncerta razgovarali smo s basistom Johnnyjem McKelveyjem o detaljima karijere.
Gypsy jazz pod lampicama: Oridano Trio stiže u Jazz Garden
KONCERT 9. RUJNA

Gypsy jazz pod lampicama: Oridano Trio stiže u Jazz Garden

Inspiriran glazbenom ostavštinom legendarnog Djanga Reinhardta, Oridano Trio njeguje zvuk u kojem se susreću virtuoznost, improvizacija, elegancija i zarazni swing.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026