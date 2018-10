Magic Leon priprema neviđene iluzije, a KSI ga je jako dojmio

- Moja točka traje 20 minuta i pripremio sam neke neviđene iluzije, nadam se dobroj posjećenosti u Areni - rekao nam je mađioničar Magic Leon koji će u nedjelju će na najvećem YouTube spektaklu Totalni JoomBoos u zagrebačkoj Areni izvesti najbolje trikove pred 10.000 fanova.

Leon Žilavi iz rodne Slatine magiju je donio i u Zagreb. Za sebe kaže da je mađioničar i iluzionist nove generacije, a tome svjedoči i njegov YouTube kanal ‘Magic Leon’.

Posjetiteljima je poručio da očekuju pravi JoomBoos.

- Biti će tu puno zabave, glazbe - dodaje youtuber koji smatra kako je KSI jedan od najvećih youtubera i drago mu je da je došao pratiti našu 'malu' zemlju. Zajedno su odradili generalnu probu, te se KSI Leonu posebno dojmio.

- Opušten je čovjek, jako mi se svidio. Ne gleda na sebe kao veliku zvijezdu, to mi se posebno sviđa - rekao je Leon kojem je u planu samostalna karijera po Hrvatskoj po dvoranama.

Prvi samostalan nastup održat će već ove subote u Pitomači.

- Sa sedam godina sam bio na prijateljevom rođendanu i tamo je bio mađioničar. Kada sam vidio sve te lude čarolije i trikove odmah sam znao da i ja to želim raditi. Svoj san sam ispunio. Na početku karijere uzori su mi bili svjetski velikani David Copperfield, David Blane, Criss Angel i Jeff Mcbride. Danas su mi uzori svi koji su dobri u svom poslu i od kojih nešto mogu naučiti. Ne postoji ništa ljepše od toga kad publici stavim osmijeh na lice – tvrdi. A upravo osmijehom, a ponekad i ružnom riječi obilježeni su njegovi popularni socijalni eksperimenti.

Foto: Instagram - Kroz te eksperimente najbolje možemo vidjeti pravu sliku društva. Za njih je potrebno dosta hrabrosti i ludosti jer neke stvari koje radim mogu ponekad dovesti u opasnu situaciju – objašnjava Leon. A opasnih situacija je bilo i bit će, no najvažnije je naučiti kako se pripremiti. - Napadali su me verbalno, ali i fizički. Tijekom pranka u kojem sam bacao na ljude "komad drveta" koji je zapravo bio jastučić, dobio sam udarac posred face. Bilo je dosta gadno! - prisjeća se. No ni udarci ni prijetnje nisu dovoljni da bi Leon odustao od proučavanja ljudi i svaka mu čast na tome.

