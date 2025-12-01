Obavijesti

Show

Komentari 7
Kad Baby Lasagna zasvira

Maja je pokazala kako se sa Šimom provela na Lasagninom koncertu: 'Tko nas je spojio?'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Maja je pokazala kako se sa Šimom provela na Lasagninom koncertu: 'Tko nas je spojio?'
7
Foto: Instagram

Maja Šuput i Šime Elez subotu su proveli u HNK2 na simfonijskom spektaklu Baby Lasagne, gdje je Lasagna izveo svoje hitove u orkestralnim aranžmanima Maka Murtića i Mihaela Žipovskog

Tko je nas spojio? Savršen koncert Baby Lasagne i simfonijskog koncerta bio je dobar razlog da se svi okupimo zajedno i provedemo genijalnu večer koja je završila kao mega party, poručila je Maja Šuput na Instagramu nakon što je u subotu navečer u HNK2 dvorani, sa svojim Šimom Elezom, prvi put čula Lasagnine hitove poput 'Rim Tim Tagi Dim' i 'Biggie Boom Boom' u potpuno novom, simfonijskom ruhu. Aranžmane potpisuju Mak Murtić, unuk legendarnog slikara Ede Murtića, i Mihael Žipovski, član Lasagninog benda.

ZAPOJASALE SE FOTO Fetiš ili...? Poznate dame vole remenje: Pogledajte kako ih nose i kojoj najbolje pristaju
FOTO Fetiš ili...? Poznate dame vole remenje: Pogledajte kako ih nose i kojoj najbolje pristaju

Tamo gdje glazba radi svoje, društvo se, naravno, spontano posloži pa je Maja cijelu večer ovjekovječila nizom fotki koje su postale mali Instagram album subotnjeg glam izlaska. Pozirala je s Martinom Tomčić MoskaljovBaby Lasagnom, glavnim krivcem za ovu simfonijsku euforiju, Vojkom V... Naravno, tu je bio i Šime Elez, vječno dobro raspoložen i spreman za svaki Majin event, kao i nekoliko drugih prijatelja i poznanika.

A donedavno su se mnogi pitali traje li još romansa 'Gospodina Savršenog' i Maje jer neko vrijeme nisu pozirali za svoje najvjernije pratitelje na društvenim mrežama. 

- Jedan dan smo marketinški trik, drugi dan partneri, a danas sam pročitala da, pošto već neko vrijeme nismo bili zajedno viđeni na Instagramu i u medijima, jesmo li možda u krizi. Pa ja sad ne znam... Nije dobro ni kad te nema, tako da ne znam gdje je taj balans - rekla je Šuput ubrzo nakon toga za IN magazin.

Foto: Instagram/Maja Šuput

Maja je profesionalka u razumijevanju 'estradnog cirkusa'. Ne smeta joj ni kad se priča, ni kad se nagađa.

- Baš je svatko imao svoju verziju mog života. I svatko je čuo nešto iz pouzdanog izvora, ja ne znam gdje je taj izvor. Ja bih ljudima ostavila mašti na volju, ne bih im uzimala tih pet minuta za tračeraj uz kavu - smijala se.

SSSAVRŠENI BY ŠIME Majin 'Savršeni' ima najveći hot dog: Pogledajte koliko košta
Majin 'Savršeni' ima najveći hot dog: Pogledajte koliko košta

Zna da će ljudi, bez obzira na viđeno ili neviđeno, sami kreirati svoju verziju. Na kraju se dotaknula i svog Instagrama, gdje je sve zapravo vrlo jednostavno: 'On je jedan reality life, pustim što želim, kada želim i koliko želim. Ne znam što ljudima više treba'.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
FOTO Ovi slavni su život izgubili u tragičnim nesrećama: Njihove smrti neki nikad nisu prežalili...
MNOGI PLAKALI ZA NJIMA

FOTO Ovi slavni su život izgubili u tragičnim nesrećama: Njihove smrti neki nikad nisu prežalili...

Obitelji princeze Diane, Paula Walkera i mnogih drugih ostale su shrvane nakon što su im životi naglo skončali u teškim nesrećama... Vijesti o njihovim smrtima šokirale su javnost.
FOTO Što je sad ovo? Karleuša na sebe stavila kožne zečeve...
IZNENADILA PUBLIKU

FOTO Što je sad ovo? Karleuša na sebe stavila kožne zečeve...

Jelena je na sebi imala kožni top kojim su pokrivene samo grudi i to zečevima. Koncert je održala u Frankfurtu
Sjećate se Martine iz 'Ljubav je na selu'? Evo kako sada izgleda
ZABLISTALA ZA 30. ROĐENDAN

Sjećate se Martine iz 'Ljubav je na selu'? Evo kako sada izgleda

Kandidatkinju showa gledali smo u 15. sezoni kada je pokušavala osvojiti Sinišino srce. U tome je i uspjela, ali je ljubav ipak pukla. Brzo je našla sreću s drugim, ali početkom godine raskinuli su zaruke

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025