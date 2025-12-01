Maja je pokazala kako se sa Šimom provela na Lasagninom koncertu: 'Tko nas je spojio?'

Tko je nas spojio? Savršen koncert Baby Lasagne i simfonijskog koncerta bio je dobar razlog da se svi okupimo zajedno i provedemo genijalnu večer koja je završila kao mega party, poručila je Maja Šuput na Instagramu nakon što je u subotu navečer u HNK2 dvorani, sa svojim Šimom Elezom, prvi put čula Lasagnine hitove poput 'Rim Tim Tagi Dim' i 'Biggie Boom Boom' u potpuno novom, simfonijskom ruhu. Aranžmane potpisuju Mak Murtić, unuk legendarnog slikara Ede Murtića, i Mihael Žipovski, član Lasagninog benda.

Tamo gdje glazba radi svoje, društvo se, naravno, spontano posloži pa je Maja cijelu večer ovjekovječila nizom fotki koje su postale mali Instagram album subotnjeg glam izlaska. Pozirala je s Martinom Tomčić Moskaljov, Baby Lasagnom, glavnim krivcem za ovu simfonijsku euforiju, Vojkom V... Naravno, tu je bio i Šime Elez, vječno dobro raspoložen i spreman za svaki Majin event, kao i nekoliko drugih prijatelja i poznanika.

A donedavno su se mnogi pitali traje li još romansa 'Gospodina Savršenog' i Maje jer neko vrijeme nisu pozirali za svoje najvjernije pratitelje na društvenim mrežama.

- Jedan dan smo marketinški trik, drugi dan partneri, a danas sam pročitala da, pošto već neko vrijeme nismo bili zajedno viđeni na Instagramu i u medijima, jesmo li možda u krizi. Pa ja sad ne znam... Nije dobro ni kad te nema, tako da ne znam gdje je taj balans - rekla je Šuput ubrzo nakon toga za IN magazin.

Foto: Instagram/Maja Šuput

Maja je profesionalka u razumijevanju 'estradnog cirkusa'. Ne smeta joj ni kad se priča, ni kad se nagađa.

- Baš je svatko imao svoju verziju mog života. I svatko je čuo nešto iz pouzdanog izvora, ja ne znam gdje je taj izvor. Ja bih ljudima ostavila mašti na volju, ne bih im uzimala tih pet minuta za tračeraj uz kavu - smijala se.

Zna da će ljudi, bez obzira na viđeno ili neviđeno, sami kreirati svoju verziju. Na kraju se dotaknula i svog Instagrama, gdje je sve zapravo vrlo jednostavno: 'On je jedan reality life, pustim što želim, kada želim i koliko želim. Ne znam što ljudima više treba'.