Majin 'Savršeni' ima najveći hot dog: Pogledajte koliko košta

Piše Jasmina Bauman,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram

Pohvalio se Šime, a sa Šuput je skoknuo na koncert Baby Lasagne. U listopadu se pohvalio da je otvorio obrt, a od tada mu, čini se, cvate na svim poljima

Nakon što se neko vrijeme nisu zajedno pojavljivali u javnosti niti na društvenim mrežama, mnogi su počeli nagađati da su strasti između svatovske pjevačice i "Gospodina Savršenog" utihnule. Smirili su brzo javnost i brže-bolje pozirali na jednom eventu.

storyeditor/2025-11-30/SnapInsta_to_589509042_17901901236319786_7636268895067118889_n.jpg

U subotu navečer Maja Šuput (46) i Šime Elez (27) pohvalili su se na društvenim mrežama da su zajedno bili u izlasku. Ona u bijeloj, a on u crnoj kombinaciji došli su na nastup popularnog Baby Lasagne u zagrebačkom HNK2, gdje je glazbenik izvodio svoj repertoar uz simfonijski orkestar, koji je predvodio Mak Murtić. Šime je objavio nekoliko snimki Baby Lasagne, a pjevačica i zajedničku fotografiju s "Gospodinom Savršenim".

Osim što su se dobro zabavili, Šime se pohvalio i hot-dogom s njegovim potpisom, Sssavršeni by Šime, za koji treba iskeširati šest eura na Adventu u Varaždinu.

- Čast mi je i zadovoljstvo predstaviti vam najukusniji (i najveći) hot-dog na varaždinskom Adventu - napisao je Šime pa dodao: "Tko još nije, neka proba, a tko je probao, zna o čemu pričam. Zahvalite mi kasnije". Objavio je i fotografije s Adventa, ali i fotke slasnog hot-doga. To se svidjelo i Maji Šuput, koja je odmah Šimi "bacila" lajk. Inače, njihov odnos pjevačica je ovih dana komentirala u "InMagazinu".

- Jedan dan smo marketinški trik, drugi dan partneri, a danas sam pročitala da smo možda, s obzirom na to da već neko vrijeme nismo bili zajedno viđeni na Instagramu i u medijima, u krizi. Pa ja sad ne znam... Nije dobro ni kad te nema, tako da ne znam gdje je taj balans - zaključila je tad Maja.

S obzirom na to da sad čak i hot-dog nosi njegov potpis, čini se kako Šimi doista cvate i na poslovnom planu. Inače, u listopadu je otkrio kako je otvorio obrt “Na prvu”.

