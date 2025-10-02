Obavijesti

Show

Komentari 0
IZAZOVNO IZDANJE

Maja opet zavodi, ovog puta s vitkim nogama u prvom planu

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
Maja opet zavodi, ovog puta s vitkim nogama u prvom planu
1
Foto: Instagram

Najnovijom objavom pjevačica je ponovno zapalila društvene mreže. Obožavatelji su je u komentarima zasipali brojnim komplimentima

Maja Šuput još jednom je dokazala da kada ona nešto objavi - mreže eksplodiraju! Ovaj put pjevačica je u bijelim štiklama podijelilla zavodljiv performans koji je ostavio fanove bez teksta. Na fotografijama koje je podijelila, Maja je pokazala kako se na najatraktivniji način može piti šampanjac - i to direktno s nogu! 

- Halo, cure! Ništa vam ne stoji tako sexy kao samostojeće najlonke. I točka. Kad obujem VenoTrain ACT, imam noge za milijun dolara i osjećaj kao da izlazim na crveni tepih, makar idem samo po kruh. To nisu najlonke, to je čista magija i instant glam! - napisala je u opisu ispod fotografije, dok su se u komentarima nizali brojni komplimenti. 

PERJE, ČIPKA, ŠEŠIRI... Izazovno i odvažno! Pogledajte kombinacije koje je Maja Šuput nosila u Supertalentu do sada
Izazovno i odvažno! Pogledajte kombinacije koje je Maja Šuput nosila u Supertalentu do sada

'Elegantna', 'Auuuuu... Je li ovo poziv na s*x?, 'Dobra riba',  pisali su joj obožavatelji. 

Nedavno je pažnju javnosti privukla kada je podijelila slične footgrafija kao i Šime Elez, na kojima se vidio luksuzni jaccuzzi  ispred otvorenog prozora i zelenila, uz kojeg se nalazio i šampanjac s dvije čaše te lagani zalogaji na pladnju. Ranije je zaintrigirala javnost kada je proslavila 46. rođendan razmijenjujući vruće poljupce s bivšim 'Savršenim'. Također, pažnju je privukla i fotografijama iz Splita kada je,čini se, prije nastupa uzela 'dozu vitamina' u obliku vitaminske infuzije. 

ZAJEDNIČKO OPUŠTANJE Odale ih fotografije: Maja Šuput i 'Savršeni' Šime Elez zajedno uživaju u jacuzziju i odmoru
Odale ih fotografije: Maja Šuput i 'Savršeni' Šime Elez zajedno uživaju u jacuzziju i odmoru

Najnovijom objavom, Maja je još jednom dokazala da zna kako izazvati reakciju i ostati tema broj jedan, čak i kada ne nastupa ili nije na događaju.

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Kći Nives Celzijus zaludila je fanove: 'Pa ista si mama!'
LIJEPA TAISHA

FOTO Kći Nives Celzijus zaludila je fanove: 'Pa ista si mama!'

Lijepa Taisha Drpić bila je sa svojom majkom, Nives Celzijus, na putu u Istanbulu odakle su objavile nekoliko zajedničkih fotografija. Njihovim je pratiteljima teško reći koja je ljepša...
FOTO Ona se 2004. ljubila u BB-u, a danas je zaštitno lice RTL-a: Evo kako se mijenjala Blaće...
DJELIĆ ŽIVOTA KROZ FOTKE

FOTO Ona se 2004. ljubila u BB-u, a danas je zaštitno lice RTL-a: Evo kako se mijenjala Blaće...

Prije 21 godine poljubila je sustanarku Sanju Kvastek u jacuzziju i 'digla' Hrvatsku na noge, a danas je jedno od najprepoznatljivijih TV lica. Antonija Blaće preživjela je sve reality faze, modne eksperimente i televizijske trendove, a i dalje je jednako šarmantna i spontana kao onog dana kad je prvi put ušla u Big Brother kuću. Danas slavi 46. rođendan!
Sjećate li se Josipe iz 'Života na vagi'? Potpuno se promijenila, pogledajte kako danas izgleda!
NEVJEROJATNA TRANSFORMACIJA

Sjećate li se Josipe iz 'Života na vagi'? Potpuno se promijenila, pogledajte kako danas izgleda!

Senjanka je u popularni show ušla s čak 146 kilograma, a na finalnom je vaganju došla do impresivnih 89 kilograma. Iako je nakon snimanja bilo posustajanja te je prošla 'stotku', vratila se zdravim navikama i treninzima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025