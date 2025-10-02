Maja opet zavodi, ovog puta s vitkim nogama u prvom planu

Maja Šuput još jednom je dokazala da kada ona nešto objavi - mreže eksplodiraju! Ovaj put pjevačica je u bijelim štiklama podijelilla zavodljiv performans koji je ostavio fanove bez teksta. Na fotografijama koje je podijelila, Maja je pokazala kako se na najatraktivniji način može piti šampanjac - i to direktno s nogu!

- Halo, cure! Ništa vam ne stoji tako sexy kao samostojeće najlonke. I točka. Kad obujem VenoTrain ACT, imam noge za milijun dolara i osjećaj kao da izlazim na crveni tepih, makar idem samo po kruh. To nisu najlonke, to je čista magija i instant glam! - napisala je u opisu ispod fotografije, dok su se u komentarima nizali brojni komplimenti.

'Elegantna', 'Auuuuu... Je li ovo poziv na s*x?, 'Dobra riba', pisali su joj obožavatelji.

Nedavno je pažnju javnosti privukla kada je podijelila slične footgrafija kao i Šime Elez, na kojima se vidio luksuzni jaccuzzi ispred otvorenog prozora i zelenila, uz kojeg se nalazio i šampanjac s dvije čaše te lagani zalogaji na pladnju. Ranije je zaintrigirala javnost kada je proslavila 46. rođendan razmijenjujući vruće poljupce s bivšim 'Savršenim'. Također, pažnju je privukla i fotografijama iz Splita kada je,čini se, prije nastupa uzela 'dozu vitamina' u obliku vitaminske infuzije.

Najnovijom objavom, Maja je još jednom dokazala da zna kako izazvati reakciju i ostati tema broj jedan, čak i kada ne nastupa ili nije na događaju.

Foto: Instagram