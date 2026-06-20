Maja Šuput: 'Ne tražim nikoga, ali mislim da sam zaslužila kombinaciju fizike i kemije...'

Pjesma sigurno nije pisana da bi sada učenici učili nekakvu literaturu i nekakvu poeziju. To je naprosto pisano u komercijalne svrhe, komentirala je Maja Šuput novu pjesmu 'Nedovoljno lijep' čije stihove potpisuje Neno Ninčević, autor nekih od najvećih domaćih hitova posljednjih 30 godina.

'Vidi ove grudi, vidi što se nudi/ nemoj da ih drugi takne i poludi', pjeva Maja u duetu s Natalie Balmix s kojom je, kaže, 'kliknula' na prvu.

POGLEDAJTE GALERIJU: Maja Šuput na snimanju pjesme

Na snimanju spota dobro su se zabavile, no Maja je za InMagazin Nove TV ispričala kako je došlo i do male nezgode s automobilom.

- Mogu ti samo reći da ni ne vozim svoj auto jer smo moj krstili na snimanju spota. Bože sačuvaj. Krstili smo ga ni manje ni više nego u kapelici. Majke mi mile. Evo ga na servisu. Ali smo mi to u timu obrazložili sebi tako da smo zapravo dobili blagoslov za pjesmu.

Foto: Luka Čop

Nakon šest godina braka s Nenadom Tatarinom i veze s Gospodinom Savršenim, Šimom Elezom, Maja ponovno uživa u statusu singl žene.

- Dugo nisam bila singl, tako da evo, ja sam baš u fazi da se trenutačno i radujem i malo se pribojavam jer zadnji put kad sam bila singl, toliko mi je bilo zabavno da sam ostala pet godina sama. Pet! Jer sam shvatila da je to mega maturalac u kojem ja vodim kolo. A nakon toga, evo, zadnjih osam godina bila sam u vezama. Osam! Što je ozbiljan jedan život, je l'? - kazala je i otkrila da trenutno ne traži nikoga.

Foto: Luka Čop

- Ne tražim nikoga i ne želim nikoga, da se odmah razumijemo, ali ako me pitaš za kombinaciju, mislim da bi bilo okej da mi svemir ponudi kombinaciju i fizike i kemije, jer mislim da sam to dovoljno zaslužila - zaključila je Maja.