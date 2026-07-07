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Maja Šuput otkrila kakve ulete dobiva: 'To ne možeš vjerovati'

Piše 24sata,
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Maja Šuput otkrila kakve ulete dobiva: 'To ne možeš vjerovati'
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Foto: Instagram/Maja Šuput
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Preko društvenih mreža naša pjevačica svakodnevno dobila različite ulete i ponude, a kad otvori profil s kojeg joj je poslana poruka, iznenadi se

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Naša pjevačica Maja Šuput uživa bez dečka, no ponuda za izlazak i vezu joj ne nedostaje. Za IN magazin je ispričala s čim se sve susreće na dnevnoj bazi, posebno na društvenim mrežama. 

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Foto: Instagram/Maja Šuput

''Pobjednici su ovi koji se javljaju na Instagram, to su baš pobjednici. To ne možeš vjerovati kakvim budalama padne na pamet javljati se. Majke mi, ja to ne mogu vjerovati. Netko javnoj osobi pošalje sliku, poruku, poziv za izlazak, a pritom, kad mu otvoriš profil, ima i ženu i dijete. Ljudi, šouprogram'', otkrila je Maja koja s Natalie Balmix ima ljetni hit, prigodnog naziva ''Nedovoljno lijep''.

Foto: Instagram/Maja Šuput

Maja se trenutno nalazi na odmoru, gdje je odletjela nakon koncerta u Dugom Ratu. Ponovno je kao destinaciju izabrala Španjolsku, a nakon Ibize na red je došao grad Marbella, gdje se skinula u badić i osunčala pokraj bazena.

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