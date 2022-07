Majka J. Lo: 'Ben je oduvijek bio njezina prava ljubav. Znala sam da će oni ponovno biti zajedno'

Ben Afflecka (49) odobrila je i mama njegove odabranice, latino pjevačice Jennifer Lopez (52). Guadalupe Rodríguez jednom prilikom otkrila je kako je Ben uvijek bio prava ljubav njezine kćerkice i kako je znala da će opet biti skupa.

- Znala sam da će oni ponovno biti zajedno. Znala sam da su zaljubljeni - otkrila je voditeljica Sunny Hostin (53) tijekom emisije 'The View' koja je emitirana 18. srpnja.

Sunny je također pričala o njihovoj svadbi u Las Vegasu, a spomenula je i majku pjevačice, prenosi Page Six.

- Razgovarala sam o tome jednom prilikom s njezinom majkom Lupe. Ona je uvijek govorila da je Ben njezina prava ljubav - prokomentirala je.

Nakon toga, Hostin je nastavila govoriti svojim suvoditeljima kako je uvjerena da će ljubav između Jennifer i Bena trajati zauvijek.

- Oni će živjeti sretno do kraja života. Ona ga voli, a zato je i uzela njegovo prezime. I to je to. Ovo je to za nju. Trebala se udati za njega prvi put - izjavila je tijekom emisije.

Podsjetimo, glumac Ben Affleck i latino diva vjenčali su se u Las Vegasu. Nakon dugih 18 godina, kada su posljednji put bili zaručeni, napokon su svoju ljubav uspjeli okruniti brakom.

- Uspjeli smo. Ljubav je prekrasna. Ljubav je ljubazna. I pokazalo se da je ljubav strpljiva... Sinoć smo letjeli u Vegas, stajali u redu za dozvolu s još četiri para, svi na istom putu do prijestolnice vjenčanja svijeta - napisala je Jennifer.

