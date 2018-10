Majka uvjerena da je lopov koji sliči Rossu njezin izgubljeni sin

Nakon što se internetom proširio video u kojemu čovjek, koji sliči Rossu iz 'Prijatelja', krade pivo u supermarketu u Engleskoj, javila se i žena koja prepoznaje pljačkaša.

Naime, frizerka i kozmetičarka Susan Trowbridge (58) vidjela je fotografiju kradljivca te nazvala policiju i rekla im da je vjeruje da je to njezin posvojeni sin koji nevjerojatno sliči Davidu Schwimmeru (51). Sin je nestao 2007., a ime mu je Paul Trowbridge (36).

- Nazovite to majčinim instinktom ili što već, ali sto posto sam sigurna da je to on - rekla je Susan za The Sun te nastavila:

- To su njegove oči i na taj način mu kosa pada. Ovo je prva fotografija njega koju sam vidjela u posljednjih 11 godina i nevjerojatna je.

Susan ima troje djece, a petero ih je posvojila. Paula je zadnji put vidjela dva tjedna prije nego će nestati. Tada ga je otpratila na aerodrom jer je išao na odmor na Barbados, a poslije toga se više nije vratio. Kozmetičarka misli da je tamo upao u loše društvo.

Paula ga je posvojila kada je imao devet godina. Tada je, kako tvrdi, patio od šizofrenije.

- Navikla sam se da se neće vratiti, a onda odjednom dobijem poruke o njemu i sve mi se vratilo - rekla je Susan koja želi znati je li njezin izgubljeni sin živ. Zaklela se da ga neće prestati tražiti.

Policija iz Blackpoola je potvrdila da su identificirali muškarca, ali neće javno reći njegovo ime.

