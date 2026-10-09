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RADOVAO SE GLAZBI

Majke o Baretovom zdravlju: Nije želio ići doktoru. Loše se osjećao, odbijao je svaku pomoć

Piše 24sata,
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Majke o Baretovom zdravlju: Nije želio ići doktoru. Loše se osjećao, odbijao je svaku pomoć
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Umro je Goran Bare | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Nakon što je potvrđeno da nas je jedan od najistaknutijih hrvatskih rock glazbenika napustio, svi su u nevjerici. U šoku su i njegovi kolege i prijatelji koji su ga preklinjali da ode na temeljit liječnički pregled

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Glazbenik Goran Bare preminuo je u petak u 62. godini u Zagrebu. Kako su za Večernji list potvrdili Mario Rašić i Alen Tibljaš, članovi benda pronašli su Baretovo beživotno tijelo danas oko 13 sati u njegovu stanu u zagrebačkom naselju Sopot.

Nakon što je potvrđeno da nas je jedan od najistaknutijih hrvatskih rock glazbenika napustio, svi su u nevjerici. U šoku su i njegovi kolege i prijatelji koji su ga preklinjali da ode na temeljit liječnički pregled.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

- Nije želio ići doktoru. Često se loše osjećao, no tvrdoglavo je odbijao svaku pomoć - rekli su za Jutarnji list kolege.

Dodali su kako vjeruju da je Bareta izdalo srce jer je posljednji nalaz EKG-a bio loš.

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- Unatoč tome, i dalje se radovao stvaranju glazbe, imao je puno planova, uvijek s veseljem odlazio na koncerte, najavljivao pjesme za novi album. Volio je svoje trenutke samoće, iako je bio u sretnoj vezi. Nažalost, sudbina je htjela drukčije - rekle su njegove Majke.

Foto: TOP RADIO

Iza Bareta ostaje karijera duga više od četiri desetljeća, obilježena velikim uspjesima, osobnim tragedijama i pjesmama koje su postale dio povijesti hrvatskog rocka.

Od ranih dana Majki do albuma "Teške boje", svojim je osebujnim glasom i iskrenim interpretacijama ostavio neizbrisiv trag na domaćoj glazbenoj sceni. Njegove pjesme nastavit će živjeti među publikom koja je u njegovoj glazbi pronalazila utjehu, emociju i prepoznatljive dijelove vlastitih životnih priča.

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Komentari 4
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