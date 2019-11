Majushka je u listopadu bila u blokadi, a tvrtka Šuput u plusu

Pjevanje im je “temeljni” biznis, od toga ipak žive, no neki su estradnjaci proširile poslove. Imaju vinograde, adventske kućice, prodaju kape i majice, imaju udjele u IT tvrtkama, iznajmljuju skladište... Dugačak je popis poslova koje naši estradnjaci rade “sa strane”. Neki posluju dobro, ali dogodi se i poneki loš poslovni potez, loša procjena, pa završe u minusu, a neki čak i u blokadi. No pjevačka karijera ipak im nosi najviše novca, pogotovo onima koji ubiru zaradu i od autorskih prava. U svakom slučaju, lakše im je nego “običnim smrtnicima”. Ako im zapne u biznisu, samo uhvate mikrofon i vrlo brzo “zakrpaju” sve rupe i minuse.

Pjevačici Maji Šuput Tatarinov (40) glavobolju bi mogla zadavati novootvorena tvrtka Majushka. Otvorila ju je prije manje od godinu i pol dana te uz dobar glas počela prodavati mikrofone, slušalice, šlapice i slastice. Očekivano je da prvi financijski rezultati ne mogu odmah oboriti s nogu. No teško se može reći da je tvrtka “izuzetno profitabilna”, kako su nedavno pisali mediji, jer je 2018. završila s minusom od 12.100 kuna, a u blokadi je bila u listopadu, prema podacima Poslovne Hrvatske.

Uvijek nasmijana i dotjerana Maja nikad nije krila da najbolje zarađuje pjevajući po svadbama, a od lani se preko njezina web shopa može, između ostalog, kupiti i “Maja do jaja”. Riječ je o kapama. Vlasnici Majushke su Maja i njezin suprug Nenad Tatarinov (36), koji ima i dva jedinstvena društva s ograničenom odgovornošću Dođi mami i Costa Consulting.

Najveću medijsku pozornost dobila je kad je tražila radnike za Majushka on the road, njezinu jedinstvenu kućicu - putujuću slasticu gdje prodaje kolače i sladolede. Za razliku od nove tvrtke, njezina Šuput firma ima odlične rezultate te je lanjsku godinu završila s više od 2,2 milijuna kuna prihoda te neto dobiti od 665.000 kuna.

No Dođi mami i “Costa Consulting od supruga Nenada još nemaju impresivnih financijskih rezultata, jer je Consulting 2018. završio s minusom od 3500 kuna, a Dođi mami s plusom od 3200 kuna. Prije svega dva tjedna Maja je Jutarnjem listu hvalila supruga, za kojega je rekla da ne bi bilo ni Majushke da nije bilo njega.

- Sve što sam zamislila pretvorio je u moguće. Nadopunjavamo se odlično, a sve svoje slobodno vrijeme koristimo za Majushku i njezin napredak - rekla je Maja. Pojasnila je i koliko se posvećuju projektima vezanim uz novu tvrtku.

- Svaki od pojedinih proizvoda je pomno brendiran te se za svaki išlo u duboku razradu kvalitete, a poseban aspekt je bio na pakiranju. Tu sam si dala oduška - rekla je Maja, koju je najviše razveselio poziv Croatia Airlinesa, iz kojeg su je zvali da bi prodavali Majushku u zraku. Slušalice Kitty Cat kod Majushke stoje 259 kuna.

Pronašli smo ih i na web trgovini amazon.com, gdje stoje oko 125 kuna. “Lopov”, “Ilegalno”, “Kad narastem bit ću Maja Šuput” su šilterice koje se kod Maje mogu kupiti za 80 kuna, a najbolji im je proizvod, prema Majinim riječima, mikrofon koji stoji 365 kuna. Bliži se doba zagrebačkog Adventa pa možda Maju i supruga gledamo i ove godine na adventskom štandu kao i lani.

Maja je svoj poduzetnički talent naslijedila od pokojnoga oca Borisa Šuputa koji je uz Zorana Škugora, Vladimira Mihaljeka Mihu i Ivicu Bubala, bio najznačajniji i najproduktivniji estradni menadžer 80-ih i 90-ih godina. Stvarao je takozvane instant zvijezde poput Veline, a zahvaljujući njemu na scenu se bila probila Minea.

Ona je svojevremeno trebala biti i pjevačica "Srebrnih krila". Pomogao joj je snimiti i prve hitove poput "Good boya" i "Mornaru moj" s kojim je nastupala na Splitskom festivalu. Radio je puno s Magazinom i Danijelom Martinović (48) te je kćer vodio sa sobom na gaže, a Maja je puno o scenskom nastupu i načinu pjevanja upravo učila od Danijele.

