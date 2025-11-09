Počinje 'Supertalent': Sedma epizoda donosi glazbene i plesne točke te dva povratnika

Kandidati s nestrpljenjem čekaju trenutak kada će zakoračiti pred žiri Supertalenta i pokazati sve ono što ih čini posebnima - večeras vas očekuju smijeh, emocije i trenuci koji će vas ostaviti bez daha. Od snažnih vokala koji podižu publiku na noge, preko plesnih točaka koje pršte energijom, do neobičnih i potpuno originalnih talenata - sedma epizoda donosi sve.

Supertalent i ovoga puta donosi pravu eksploziju emocija, energije i zabave za cijelu obitelj.

Iz Njemačke, a srcem iz Kine, u novu epizodu stiže Kai Hou. Kaskader i akrobat odrastao je uz Jackieja Chana i Brucea Leeja, koji su inspirirali njegov životni put, a za svoju audicijsku točku pripremio je pravu dozu adrenalina.

U sedmu epizodu, po svoju novu šansu stižu čak dva povratnika. Petar Černov ranije je osvojio gledatelje svojim hitom „Pidžama“, a sada se ovaj „majstor za jaja“ vraća s novim nastavkom: „Pidžama 2“. Stari znanac August Popijač vraća se s novom plesnom točkom punom iznenađenja. Za svoju audiciju najavljuje da će biti dovoljno svjetla, čak i ako „Martini padne mrak na oči“.

Svoje mjesto pod reflektorima zauzet će i mlada violinistica Patricija Avšić. Ima tek šesnaest godina, a već studira u Beču. Bez trunke treme, pokazat će zašto je njezin talent poseban.

