Obavijesti

Show

Komentari 1
EKSPLOZIJA EMOCIJA

Počinje 'Supertalent': Sedma epizoda donosi glazbene i plesne točke te dva povratnika

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Počinje 'Supertalent': Sedma epizoda donosi glazbene i plesne točke te dva povratnika
Foto: NOVA TV

Od snažnih vokala koji podižu publiku na noge, preko plesnih točaka koje pršte energijom, do neobičnih i potpuno originalnih talenata - sedma epizoda donosi sve

Kandidati s nestrpljenjem čekaju trenutak kada će zakoračiti pred žiri Supertalenta i pokazati sve ono što ih čini posebnima - večeras vas očekuju smijeh, emocije i trenuci koji će vas ostaviti bez daha. Od snažnih vokala koji podižu publiku na noge, preko plesnih točaka koje pršte energijom, do neobičnih i potpuno originalnih talenata - sedma epizoda donosi sve.

Supertalent i ovoga puta donosi pravu eksploziju emocija, energije i zabave za cijelu obitelj.

Iz Njemačke, a srcem iz Kine, u novu epizodu stiže Kai Hou. Kaskader i akrobat odrastao je uz Jackieja Chana i Brucea Leeja, koji su inspirirali njegov životni put, a za svoju audicijsku točku pripremio je pravu dozu adrenalina.

U sedmu epizodu, po svoju novu šansu stižu čak dva povratnika. Petar Černov ranije je osvojio gledatelje svojim hitom „Pidžama“, a sada se ovaj „majstor za jaja“ vraća s novim nastavkom: „Pidžama 2“.  Stari znanac August Popijač vraća se s novom plesnom točkom punom iznenađenja. Za svoju audiciju najavljuje da će biti dovoljno svjetla, čak i ako „Martini padne mrak na oči“. 

Svoje mjesto pod reflektorima zauzet će i mlada violinistica Patricija Avšić. Ima tek šesnaest godina, a već studira u Beču. Bez trunke treme, pokazat će zašto je njezin talent poseban.

Uskoro više...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Proslavio se pjesmom 'Dođi u Vinkovce', evo kako sad izgleda
REPER SHORTY

Proslavio se pjesmom 'Dođi u Vinkovce', evo kako sad izgleda

U vrijeme kada je bio popularan, slovio je za jednog od jačih imena na domaćoj rap sceni. No u jednom trenutku se povukao i posvetio se obiteljskom životu
Sjećate li se našeg prvog reality showa? Pogledajte kako danas izgledaju neki od kandidata...
STORY SUPER NOVA

Sjećate li se našeg prvog reality showa? Pogledajte kako danas izgledaju neki od kandidata...

Na audiciju Story Super Nova showa se prijavilo 500 natjecatelja koji su se borili za naklonost žirija, a kasnije i publike. Show je vodio Rene Bitorajac, a sve se emitiralo iz zagrebačke Tvornice
'Kad kukavice prite nekoj dici u ime nacije, roda ili boje kože, znamo da prite svoj našoj dici'
SEVE DIGLA BIJELU MAJICU:

'Kad kukavice prite nekoj dici u ime nacije, roda ili boje kože, znamo da prite svoj našoj dici'

Pjevačica se tijekom svog drugog zagrebačkog koncerta obratila publici i osvrnula na današnji prosvjed u Splitu. Usred pjesme 'Dalmatinka' podigla je bijelu majicu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025