Petar Punk nastavlja kreativnu godinu, objavili su novi singl

Bjelovarski punk rock bend Petar Punk nastavlja kreativno aktivnu 2026. godinu i predstavlja novi singl "Obje strane", još jednu autorsku pjesmu kojom potvrđuju da, gotovo dva desetljeća od svojih početaka, nemaju namjeru usporiti.

Nakon proljetnog singla "Ti (She)", kojim su na svoj način reinterpretirali klasik Green Daya, Petar Punk vraća se vlastitom autorskom materijalu. "Obje strane" donose prepoznatljivu energiju benda, ali i priču koja se uklapa u njihov dugogodišnji pristup punk rocku.

Tekst nove pjesme potpisuje gitarist Marko Dragičević, dok je glazba zajednički rad benda Petar Punk. Nova pjesma nastala je u razdoblju u kojem se Petar Punk ponovno ozbiljnije posvetio studijskom radu i novim izdanjima. Bend je još početkom godine najavio nekoliko novih pjesama i spotova, kao i želju da u susret 20. godišnjici benda 2027. godine pripremi novi materijal.

Pjesmu je snimio Perica Margetić u studiju Margaton, dok mix i master potpisuje Vedran Pavin iz KashMeer Laba, dugogodišnji bubnjar benda koji je tijekom godina sudjelovao i u produkciji brojnih izdanja Petra Punka. Pavin je zaslužan i za lyric video koji prati novi singl.

Bend su inače okupili glazbenici koji su iskustvo prethodno stjecali u različitim lokalnim punk, rock, metal i blues sastavima, ali su upravo u Petru Punku pronašli zajednički jezik, brz, melodičan i neposredan punk rock. Kroz gotovo dva desetljeća djelovanja Petar Punk izgradio je vlastiti katalog i prepoznatljiv identitet, od ranih izdanja "...kratko ali glupo..." i "Per anus ad astra", preko EP-a "...još kraće i još gluplje...", do albuma "Javi kojim vlakom odlaziš" iz 2018. godine. Bend je pritom ostao vjeran DIY pristupu i punk rock korijenima, uz brojne klupske i festivalske nastupe.

Aktualnu postavu čine Zoran Budimir – Buby na vokalu, Marko Dragičević i Perica Margetić na gitarama, Ante Cikoja na basu te Vedran Pavin na bubnjevima. Tijekom 2026. Petar Punk ponovno je pojačao koncertne i diskografske aktivnosti. Nakon nastupa u zagrebačkom Vintage Industrial Baru i suradnje s Dostavom zvuka, bend je u travnju nastupio i na prvom izdanju Polupanog Lončića, uz bendove poput Six Packa, Mašinka, Gužve u 16-ercu i Socijalne Službe.