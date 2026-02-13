Obavijesti

'PUSTOLOVINE KREATIVNIH KNJIGOVOĐA'

Mama Gordana Gadžić i sin Filip Vidović došli su do 50. izvedbe

Piše Davor Lugarić,
Mama Gordana Gadžić i sin Filip Vidović došli su do 50. izvedbe
Foto: PROMO

Majka i sin, Gordana Gadžić i Filip Vidović u predstavi igraju majku i sina

Putovali smo, igrali smo po velikim centrima i malim mjestima te smo posvuda bili dobro prihvaćeni. Publika je prigrlila predstavu koja se bavi nesvakidašnjom tematikom, rekla nam je Gordana Gadžić, koja sa sinom Filipom Vidovićem igra u predstavi 'Pustolovine kreativnih knjigovođa', u režiji Slađane Kilibarde.

GLUME MAJKU I SINA Filip Vidović s 12 je godina glumio s ocem Ivicom, a sada s majkom: 'Bilo me je malo strah'
Filip Vidović s 12 je godina glumio s ocem Ivicom, a sada s majkom: 'Bilo me je malo strah'

A ta predstava Teatra Rugantino u nedjelju, 15. veljače, u zagrebačkom Lisinskom imat će 50. izvedbu. Komedija na scenu dovodi majku Slavujku i njezina sina Dobrišu, koji su - uz to što žive zajedno u stanu te imaju vrlo jaku i posebnu vezu - ozbiljni ekonomisti. Slavujka je ugledna stručnjakinja zaposlena na ekonomskom institutu, a Dobriša je pred velikim uspjehom - očekuje ga skoro zaposlenje u Narodnoj banci...

Foto: PROMO

'Komedija 'Pustolovine kreativnih knjigovođa' bavi se možda centralnom opsesijom, a to su ekonomija i bog novih vremena - novac, i sve što on ljudima predstavlja.'

- Neobična je tema, ne znam je li se netko bavio dosad time, kroz priču o novcu pričati o današnjem vremenu i odnosu majke i sina. Oni su dva kontrapunkta, razlikuju se, interesi im nisu isti... - govori nam Gordana Gadžić dok sa sinom još jednom 'prolazi tekst'.

Foto: PROMO

Ponosan na njih sigurno bi bio suprug i otac, nažalost pokojni glumački velikan Ivica Vidović. Majka i sin oduševili su u predstavi u kojoj glume majku i sina.

- Podržavali smo se i bilo je jako lijepo, ne samo Filip i ja, nego i cijela ekipa koja nam pomaže da predstava i dalje bude na repertoaru. Najteže nam je bilo na putovanjima, to stvarno ponekad zna biti jako iscrpljujuće - rekla je Gordana Gadžić pa nastavila:

SLAVI 25 GODINA KARIJERE Luka Vidović: 'Tata Ivica otkrio mi je magiju, ali mama i on su bili skeptični oko mog posla...'
Luka Vidović: 'Tata Ivica otkrio mi je magiju, ali mama i on su bili skeptični oko mog posla...'

- Imali smo gostovanja u i Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Srbiji... Taj prelazak granice s kombijem, zbog rekvizita, zna biti naporan. No i to smo prošli, a dobili zadovoljštinu kad je gledalište bilo ispunjeno u nekom manjemu mjestu, gdje baš i nema neke navike odlazaka u kazalište.

Foto: PROMO

