Marc Anthony i supruga Nadia su objavili da čekaju bebu: Pjevaču će to biti osmo dijete

Marc Anthony (57) i Nadia Ferreira (26) objavili su da očekuju svoje drugo zajedničko dijete. Glazbeniku će to biti osmo dijete, s obzirom na to da ima šestero djece iz prethodnih veza.

Vijest o trudnoći objavljena je na simboličan datum, na treću godišnjicu njihova vjenčanja. Anthony i Ferreira vjenčali su se 28. siječnja 2023. u Pérez Art Museumu u Miamiju, a među uzvanicima je bio i David Beckham, koji je bio jedan od kumova.

Ferreira je na društvenim mrežama podijelila fotografiju trudničkog trbuha, uz Marca i njihovog sina Marca Muñiza (2). Uz čestitku povodom godišnjice, na španjolskom je napisala kako im život daruje prekrasan poklon te da će njihov sin postati stariji brat. Objava je ubrzo prikupila brojne čestitke obožavatelja.

Anthony je prvi put postao otac 1994. godine, kada je s bivšom partnericom Debbie Rosado dobio kćer Ariannu. Par je kasnije zajedno posvojio i sina Chasea (28). S bivšom suprugom Dayanara Torres ima sinove Cristiana Marcusa (24) i Ryana Adriana (21), dok je s drugom suprugom, Jennifer Lopez, 2008. godine dobio blizance Maxa i Emme (17). Sa sadašnjom suprugom Nadiom Ferreira dobio je sina Marca u lipnju 2023. godine.

U razgovoru za CBS Sunday Morning, pjevač je ranije otvoreno govorio o žaljenju što zbog karijere nije mogao biti prisutniji u odrastanju svoje djece. Istaknuo je kako mu je to najveća osobna žrtva te da se često pitao je li cijena uspjeha bila previsoka.

U intervjuu za People izjavio je i kako u potpunosti podržava interese svoje djece, posebno kćeri Emme, koja je pokazala interes za glazbu, naglasivši da bi se umjetnošću trebala baviti isključivo iz ljubavi, a ne zbog slave ili popularnosti.

