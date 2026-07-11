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SAN NA KOJEM RADI

Marco Cuccurin otkrio kamo će s partnerom na godišnji i koja mu se želja za sada nije ostvarila

Piše 24sata,
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Marco Cuccurin otkrio kamo će s partnerom na godišnji i koja mu se želja za sada nije ostvarila
Foto: Instagram
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Marco Cuccurin progovorio je o vršnjačkom nasilju, ljubavi te planovima za budućnost. Kazao je da ponekad ni oni najbliži nisu vjerovali u njega, no da danas živi život o kojem je sanjao kao dječak.

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Marco Cuccurin progovorio je za ShowBuzz o vršnjačkom nasilju, ljubavi te planovima za budućnost. Kazao je da ponekad ni oni najbliži nisu vjerovali u njega, no da danas živi život o kojem je sanjao kao dječak. Boli ga, dodaje, kad ljudi kažu da je umišljen, no danas shvaća da ne može svima biti simpatičan.

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- Pokušavao sam se svakome dokazivati da sam dobar čovjek. Uvijek sam se trudio uvjeravati ljude da me moja seksualnost ne čini lošom osobom. Ni boljom ni lošijom. Moja seksualnost me uopće ne definira kao čovjeka. Uvijek sam se stravično trudio ljudima to objasniti, a sada samo jednostavno bivam i postojim. Radim što mi se radi i prihvaćam činjenicu da ne mogu svakome biti simpatičan i da se ne može svakome svidjeti to što radim - kazao je Marco.  U djetinjstvu je, kaže, često bio zlostavljan od strane vršnjaka, no to iskustvo učinilo ga je snažnijim.

Foto: Instagram

- Znam toliko ljudi iz mog života koji su bili maltretirani, koji su prolazili mnogo strašnih stvari, a sada su vrlo uspješni ljudi, ne nužno javne osobe, imaju uspješne karijere – doktori, odvjetnici... Za ljude koji su maltretirali mogu samo reći da nemaju tako uspješna zvanja. Tako da to uvijek govori više o njima nego o nama, ali ja mogu reći iz svoje perspektive da me to sigurno izgradilo da budem jača osoba - kazao je influencer i otkrio da je jako romantičan te mu nije problem potruditi se voljenima priprediti lijepe geste.

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- Ima puno stvari jer ja i jesam romantičan, ali reći ću da sam svom partneru poslao cvijeće u grad u kojem živi. Iz Beograda sam slao cvijeće i vozio se više od sat i pol vremena samo da mu ga mogu dostaviti na kućnu adresu jer nisam uspio pronaći nikog drugog tko radi, pa sam doslovno naručivao cvijeće iz drugog grada i plaćao taksi samo da bi cvijeće došlo do moje voljene osobe - kazao je i dodao da s partnerom ovog ljeta ide krstarenje Italijom, Grčkom i Turskom, a nakon toga se sprema na jesen objaviti singl za koji je sam napisao tekst i glazbu. San mu je jednog dana predstavljati Hrvatsku na Eurosongu. 

- Stvarno želim otići na to natjecanje i predstavljati našu zemlju na Eurosongu. Nikako da odem, još uvijek nisam siguran da imam pravu pjesmu. Stalno odugovlačim s time i vjerujem da postoji novinar koji bi pitao: 'Pa, dečko, hoćeš li više?' Ali evo, nažalost, nikako da se potrefi prava stvar. Nadam se da hoće dogodine, vidjet ćemo - zaključio je Marco.

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