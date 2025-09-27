Obavijesti

DIRNUO MNOGE

Marco Cuccurin otkrio po čemu će pamtiti ovo ljeto: 'Mi ranije za to nismo imali novca...'

Marco Cuccurin otkrio po čemu će pamtiti ovo ljeto: 'Mi ranije za to nismo imali novca...'
Influencer se na Instagramu oprostio od ljeta uz emotivnu objavu o svojoj obitelji

Ako mene pitate kako ću pamtiti ovo ljeto, to su onda Pula, nona, tata, zlatni zalasci sunca, igranje briškule i buzara od školjki koju sam sada prvi put radio kod kuće jer ranije nismo nikad imali novce s kojima bi si tako nešto priuštili. Tako je influencer Marco Cuccurin započeo objavu na Instagramu kojom se oprostio od ljeta i otkrio koliko mu znače mali, ali dragocjeni trenuci s obitelji.

Posebno je istaknuo oca Brunu i baku Ritu.

- Prije 3 dana nam je krenula jesen pa želim za kraj ljeta objaviti moju malu obitelj ovako, a i obećao sam više ovih ‘realnih’ objava. Nona koja se nije kupala cijelo ljeto i ja koji sam jedva čekao da ju odvedem i da uživa tako da je jedina 2 kupanja ovo ljeto imala sa mnom. A tata također, ovo ljeto je otišao 2/3 puta na more jer iskrenih prijatelja je sve manje pa na kraju ispadne da je uvijek nekako najslađe otići sa sinom - poručio je influncer.

Umjesto velikih putovanja, njegovo je ljeto prošlo u radovima i čišćenju.

- I ovo malo slobodnog vremena što je bilo pokušao sam posvetiti nama i našim zajedničkim trenutcima uz sunce i more. Treba li nam više? - zaključio je Cuccurin objavu, kojom je dirnuo mnoge.

'To je život vrijedan življenja, onaj pun pripadanja, intime i ljubavi. Hvala na dijeljenju, ovo je suština', 'Jedan od rijetkih koji je i dalje čvrsto na zemlji, a tvoje ponašanje može biti uzor svim mladim ljudima', pisali su mu pratitelji.

