Mare iz Života na vagi otkrila je detalje zaruka: 'Iznenadio me!'

Marija Bartulović, simpatična kandidatkinja posljednje sezone showa 'Život na vagi' i pobjednica nefinalista iste sezone, proživljava trenutno svoje najsretnije dane. Prije nekoliko dana otkrila je da se zaručila. Njezin dečko Ivan izabrao je posebno mjesto za taj poseban trenutak - u Međugorju, ispred Crkve svetog Jakova.

Marija i Ivan poznaju se još od srednjoškolskih dana, no ljubav se rodila tek nakon njezine velike životne prekretnice. Vezu, koja traje otprilike godinu dana, potvrdili su u prosincu prošle godine. Mnogima omiljena Mare često ističe kako joj je Ivan velika podrška, a usprkos velikoj ljubavi, nije očekivala prosidbu.

- Ivan je cijeli dan bio čudan pa se izgubio uz izliku da je nešto zaboravio. Bili smo otišli na ručak i do kapelice pomoliti se. Nakon toga je rekao da me mora nešto pitati, kleknuo i zaprosio me. Bila sam iznenađena, prevladale su me emocije, rekla sam 'da' i rasplakala se - ispričala je Marija za RTL.

Foto: Instagram/Marija Bartulović

Poručila je kako im je oboma trenutno zdravlje na prvom mjestu.

- Razgovarali smo i o vjenčanju i krenut ćemo uskoro s pripremama jer se na sale dugo čeka. A želimo da sve prođe u najboljem redu. Još ne znamo kako ćemo ih proslaviti. Još dolazimo k sebi od šoka i uzbuđenja pa ćemo onda o slavlju - ispričala je.

Marija je u 'Život na vagi' ušla sa 142 kilograma i izašla s 45 kilograma manje. Odličan rezultat joj je donio titulu pobjednice nefinalista i nagradu od 7000 eura.