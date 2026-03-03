Obavijesti

NAJVEĆA JOJ JE PODRŠKA

Mare iz Života na vagi otkrila je detalje zaruka: 'Iznenadio me!'

Mnogima omiljena kandidatkinja iz posljednje sezone 'Života na vagi', Marija Bartulović, se zaručila za dečka Ivana. Ispričala je kako nije očekivala da će je zaprositi

Marija Bartulović, simpatična kandidatkinja posljednje sezone showa 'Život na vagi' i pobjednica nefinalista iste sezone, proživljava trenutno svoje najsretnije dane. Prije nekoliko dana otkrila je da se zaručila. Njezin dečko Ivan izabrao je posebno mjesto za taj poseban trenutak - u Međugorju, ispred Crkve svetog Jakova. 

Marija i Ivan poznaju se još od srednjoškolskih dana, no ljubav se rodila tek nakon njezine velike životne prekretnice. Vezu, koja traje otprilike godinu dana, potvrdili su u prosincu prošle godine. Mnogima omiljena Mare često ističe kako joj je Ivan velika podrška, a usprkos velikoj ljubavi, nije očekivala prosidbu. 

- Ivan je cijeli dan bio čudan pa se izgubio uz izliku da je nešto zaboravio. Bili smo otišli na ručak i do kapelice pomoliti se. Nakon toga je rekao da me mora nešto pitati, kleknuo i zaprosio me. Bila sam iznenađena, prevladale su me emocije, rekla sam 'da' i rasplakala se - ispričala je Marija za RTL

Poručila je kako im je oboma trenutno zdravlje na prvom mjestu. 

- Razgovarali smo i o vjenčanju i krenut ćemo uskoro s pripremama jer se na sale dugo čeka. A želimo da sve prođe u najboljem redu. Još ne znamo kako ćemo ih proslaviti. Još dolazimo k sebi od šoka i uzbuđenja pa ćemo onda o slavlju - ispričala je. 

Marija je u 'Život na vagi' ušla sa 142 kilograma i izašla s 45 kilograma manje. Odličan rezultat joj je donio titulu pobjednice nefinalista i nagradu od 7000 eura. 

