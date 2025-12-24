Mareković za 24sata o božićnom hitu: 'Napisao sam ga u ljeto, a svi me zezaju zbog ovog stiha!'

"Sretan Božić svakome" nezaobilazni je dio repertoara božićnih tuluma te je jedna od najpoznatijih domaćih božićnih pjesama ikada snimljenih. Pjesma benda Fantomi nastala je 1992. godine, a pjevač benda i naš poznati glazbenik Robert Mareković u intervjuu nam je otkrio detalje poznatoga hita. Ispričao je i odakle ideja za božićnu pjesmu.

- Kao klinac, kad se to kod nas nije vrtjelo ni upražnjavalo u bivšem državnom sistemu, slušao sam božićne albume Elvisa Presleyja i Sinatre, a kako sam se od malih nogu zaljubio u božićno vrijeme, želio sam napraviti božićnu pjesmu. Dotad, osim albuma Kiće Slabinca i nekih kulturno umjetničkih društava, to nitko nije snimao u nas pa je to bila novina. Bili smo tada s grupom Fantomi na vrhuncu popularnosti, imali smo dotad dva objavljena albuma, a ja sam tražio sljedeći singl za bend, i to je ispao “Sretan Božić svakome”. Kako svaka, tako je i ova božićna napisana u ljeto, i to na +35 stupnjeva, u Sopotu na 14. katu. Ja sam napisao samo tekst, originalno je to engleska pjesma “Merry Christmas Everyone”, dok smo svi zajedno u bendu napravili aranžman, aranžman koji je nekako pjesmi gotovo dao autorski štih. Prvi put se pjesma pojavila na nekim kompilacijama, a kod nas prvi put na trećem albumu Fantoma, “Planeta Majmuna”, 1993. - priča nam Mareković. Kaže i da je pjesma snimljena u dva dana.

- Snimalo se u legendarnom studiju “Rockoko” Želimira Babogredca, producent je bio Nikša Bratoš, bili smo gotovi u dva dana. Snimalo se u studenom 1992. Sjećam se da je bilo zabavno i opušteno, kao i svaki put kad smo ondje snimali ondje - ističe glazbenik.

- Pjesma je bila predstavljena na Zagrebačkom festivalu 1992. Ljudima se odmah pjesma dopala, svi su me instantno zafrkavali za stih “Pas će mačku pokloniti značku”, ali eto, i taj stih je ostao zapamćen i klinci ga vole. Teško je bilo naći rimu za mačku, pa je ispala značka. Pjesmu i dan-danas redovito svaki advent izvodimo i sa mojim Swingersima - ističe pjevač. Pjesma je godinama bila najemitiraniji božićni singl.

- Mislim da još uvijek jest. Ma kad sam je kao klinac napisao, nisam očekivao ništa. Tada sam samo razmišljao gdje ću izaći vani, a ne koliko će trajati pjesma koju smo snimili. Ali eto, uz “Duda, Dudica”, “Sretan Rođendan”, “Sretan Božić Svakome” je pjesma koja preživljava vrijeme. Gotovo je nevjerojatno da se uči i na glazbenom odgoju, da je pjevaju dječji zborovi, postala je pravi novi “Zeko i Potočić”. Iako su ti neki stihovi zgodni i pamtljivi, naravno bez originalne sjajne engleske melodije, to nikad ne bi uspjelo - kaže Mareković. Otkrio nam je i kako na pjesmu gleda iz današnje perspektive.

Bjelovar: 19. Božićni Gala koncert | Foto: Damir Spehar/PIXSELL/ILUSTRACIJA

- Volim je. Dovoljno je kratko u eteru godišnje da ne dosadi, aranžman je u rockabilly stilu i dandanas mi se sviđa, a i ponosan sam što sam doprinio božićnom slavlju u Hrvata, pogotovo i iz razloga da i sam volim Božić - iskren je bio glazbenik.

Fantomi se okupljaju svake godine, a i ove sezone imaju dogovoren koncert.

- Tradicija je da se okupimo u vrijeme Božića, ove godine ćemo nastupiti u Hard Placeu, u Zagrebu, 20.12. Okupljamo se unatrag petnaestak godina, i to je uvijek zabavan vremeplov. Mislim da se nećemo nikada okupiti trajno, ali jednom godišnje je zabavno. Teško je uhvatiti Krešu Mišaka (bio je gitarist u Fantomima), on sa svojim obavezama trči po cijelom Balkanu, ali nekako se uvijek snađemo - kaže pjevač. Kao veliki fan Božića i sam ima tradicije, a koja mu je najdraža te koji su mu planovi ove godine, rekao je na kraju razgovora.

- Gledanje filmova “Taj divan život” i “Biskupova supruga”. Uvijek mora biti sve besprijekorno čisto taj dan, i kako su se navike izlaženja na Badnjak promijenile te tako više nema mojih večernjih DJ angažmana, vratio sam se odlaženju na Polnoćku u svoju omiljenu crkvu Svetog Blaža. I uvijek je moj bijeli bor spreman za Božić. To sam vidio u Gracelandu i dopalo mi se, tako da je u zadnjih deset godina, bor je uvijek bijeli. I naravno, obavezni ornament je crveno-bijeli Elvis - zaključio je Robert Mareković

