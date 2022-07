Marica iz 'Života na vagi': Često me pitate koliko imam kila. Evo, slika govori više od tisuću riječi

Bivša kandidatkinja pete sezone 'Života na vagi', Marica Korolija, ušla je u show s nešto više od 134 kilograma, a tijekom emisije izgubila je 52,3 kilograma. Cijelo to iskustvo pomoglo joj je da stvori zdrave radne navike, krene aktivno trenirati i raditi na sebi. Pratitelji je često pitaju koliko kilograma ima sada i kako izgleda, a Marica im je na to odgovorila jednim inspirativnim tekstom i fotografijom.

- Pitate me često koliko sad imam kila, koliko sam se udebljala, kako je sad vani.. Slika uvijek govori više od riječi pa... Svaki dan je borba, ali imam tu ljude oko sebe koji su uz mene kad sam jaka a i kad sam slaba - počela je Marica i nastavila:

- Najviše hvala nutricionistici Martini jer bez njene prehrane bih dan danas lutala,ja još uvijek nisam karakter sama odraditi vrhunski trening. Odgovorila je i na još jedno pitanje koje joj često pristiže u inbox - rekla je pa nastavila:

- Uvijek me pitate za kožu i stvarno je tako kako je. Nešto sreća, ali i puno puno rada na treningu da bi to bilo kako je. Upravo zato i jesam stavila sliku nakon treninga jer tako uvijek izgledam. Zaključak: padamo svi, ali bitno je ne pasti do kraja nego obrisati koljena i nastaviti gdje smo stali.

Marica je u show ušla s 134 kilograma, a u finalnom tjednu vaga je pokazala kako ima 81,8 kilograma. U showu je u pet mjeseci izgubila čak 52,3 kilograma, a često kaže kako joj je emisija promijenila život iz temelja dok je njezina priča i put transformacije postao uzor mnogima.

Uspjeh Marice dirnuo je i trenera Edu Mehmedovića koji je zaplakao kad se pojavila u finalu. Svojim objavama na Instagramu bivša kandidatkinja pokazuje kako njezin put i borba još uvijek nisu gotovi. Nakon showa izgubila je još 18 kilograma.

