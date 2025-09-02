Marija (25) iz 'Života na vagi': 'Govorili su mi da sam krava'

Marija (25) djevojka je iz Blaca koja se prva predstavila kandidatima i gledateljima te stala na vagu u novoj, sezoni 'Života na vagi'. O tkrila je da iza njezine prijave stoji jedan od najiskrenijih motiva. Mariji je želja da postane majka i izgradi zdraviji život.

Foto: RTL

- Prijavila sam se u 'Život na vagi' da danas sutra postanem majka. Cijeli sam život htjela biti majka. Evo, imam 25 godina i nisu me dečki baš htjeli jer sam bila ogromna. Sad imam dečka, zajedno smo godinu dana, tako da mislim da će to sve biti dobro - otvoreno je priznala Marija za RTL.hr.

Njezina borba s viškom kilograma traje od djetinjstva. Kaže da je već u osnovnoj školi bila krupnija od ostalih, a zlobni komentari okoline ostavili su traga.

- Ja sam od prvog razreda osnovne škole bila deblja. Kasnije su mi govorili da sam krava, bačva i takve riječi koje te pogađaju, pa se ti zatvoriš sam u sebe - prisjetila se Marija, govoreći o teškim trenucima iz prošlosti.

Unatoč svemu, Marija je odlučna promijeniti život i dokazati sebi, ali i drugima, da može uspjeti. Najveća snaga su joj bliski ljudi koji vjeruju u nju, a ona sama sebe već sada vidi u finalu te nakon showa ima jednostavne, ali važne želje.

- Želim dokazati da ja to mogu i da ja to hoću. Već sam jednom sama skinula 30 kilograma, ali sam onda slomila nogu i ulijenila se. Moji bližnji su mi velika podrška, svi me žele vidjeti u haljini jer nikada nisam nosila haljinu. Želim biti kao i sada, normalna. Ne želim se ni s kim svađati, želim ući u haljinu i stvoriti obitelj - zaključila je Marija.

Foto: rtl

Marijina priča tek počinje, a gledatelji će svaku večer na malim ekranima moći pratiti svaki korak tog putovanja.