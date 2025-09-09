Obavijesti

Prvi znak da je na dobrom putu

Marija nakon samo tjedan dana u 'Životu na vagi': 'Dobila sam mengu nakon dvije i pol godine'

Marija nakon samo tjedan dana u 'Životu na vagi': 'Dobila sam mengu nakon dvije i pol godine'
Foto: RTL

Promjena načina života očito joj je brzo pomogla. Nova prehrana i treninzi već su dali rezultat, a Marija priznaje da joj tijelo polako hvata ritam i da se osjeća sve bolje

Neki rezultati ne mjere se samo na vagi. Dok se brojke mogu popeti i pasti, tijelo često samo pošalje znak da se budi i vraća u ravnotežu. Upravo to se dogodilo Mariji (25), kandidatkinji devete sezone 'Života na vagi', koja je pred kamerama podijelila nešto o čemu mnoge žene šute.

- Ja se danas osjećam super! Dobila sam nakon dvije i pol godine mengu, što je stvarno super za prvi tjedan - naglasila je.

Foto: RTL

Promjena prehrane, redoviti treninzi i stroža rutina očito su imali brzi učinak na njezin organizam, a to ju je samo dodatno motiviralo.

- Od prehrane, treninga, to je sve utjecalo. Sad me manje zatežu i listovi, valjda mi se tijelo naviklo na vježbe - rekla je Marija.

Kad se Marija iz Blaca, sezonka i sous chef, prvi put pojavila u devetoj sezoni 'Života na vagi', osvojila je gledatelje svojom iskrenošću i humorom. No iza osmijeha i šala krije se priča puna boli i borbe.

- Ne znam što znači jesti umjereno. Ne osjećam se ugodno u svom tijelu - priznala je iskreno voditeljici Antoniji Blaće prije nego što je stala na vagu.

Foto: RTL

Tad je vaga pokazala 142,5 kilograma. Bio je to trenutak koji ju je pogodio, ali i dodatno motivirao.

- Moja idealna kilaža je 70 kg. Želim imati energiju - priznala je.

Marija se prisjetila i bolnih trenutaka iz djetinjstva. Otkrila je da joj je razvod roditelja teško pao, kao i svakodnevne uvrede koje je trpjela u školi.

- Nazivali su me svakakvim imenima. To me pogađalo i zatvarala sam se u sebe. Osjećala sam se odbačeno - rekla je.

Foto: RTL

Unatoč svemu, ova mlada kandidatkinja ima jasan cilj pred sobom. Želi se promijeniti fizički i psihički.

- Moj najveći motiv je majčinstvo. Želim jednog dana imati djecu, obitelj, nositi haljinu i osjećati se dobro u vlastitoj koži - rekla je s osmijehom Marija.

