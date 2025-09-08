Obavijesti

VEČERAS NOVA EPIZODA

Napetost pred veliki izazov u 'Životu na vagi': Čim je uzbrdo, nije dobro. Loše predosjećam...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
4
Foto: RTL

Već na samom početku, Kate nije bila previše optimistična. 'Kad čujem da je dan velikog izazova, meni je unaprijed već loše. Osjećam da nemam ja još tu potpunu snagu koju bih trebala imati', rekla je

Dan izazova u 'Životu na vagi' uvijek nosi dozu neizvjesnosti. 'Uvijek se nešto iščekuje, nešto se kuha, nitko ne zna što je, svi komentiramo međusobno što bi moglo biti', priznaje Zvonimir

No već na samom početku, Kate nije bila previše optimistična: 'Čim je uzbrdo, nije dobro. Imam neki loš predosjećaj. Kad čujem da je dan velikog izazova, meni je unaprijed već loše. Osjećam da nemam ja još tu potpunu snagu koju bih trebala imati.'

Foto: RTL

A kad su kandidati stigli do starta, svi su ostali pomalo zatečeni.

- Zar niste mogli neki strmiji brijeg naći?! Tu ja ne mogu sebe gurati, a kamoli nešto“, našalio se Zoran. „Sve ono što se nisam nadala, to me dočekalo - dodala je Kate.

Foto: RTL

Zbunjenost je osjećao i Ivan: 'Izlazimo iz busa i sad hodajte skroz do gore da čujete što je izazov… Ali piše 'start' dolje, tako da mi ništa nije jasno.'

No trenerica Mirna samo je zagonetno najavila: 'Za lagano zagrijavanje - lagani uspon.' I dok su se kandidati penjali prema trenerima, Kate je priznala da joj je već tada bilo teško: 'Izgubim brzo zrak. Noge su mi čak i mogle, ali zraka nigdje.'

Foto: RTL

Koliko će se kandidati trebati penjati i kome će to biti najteže fizički izvesti - ne propustite pogledati večeras od 21.15 na RTL-u ili već sad na platformi Voyo.

