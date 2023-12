Marija Šerifović pokazala kako je dovela bebu Marija iz LA-a u Srbiju: 'Najstresniji dan ikada!'

Srpska pjevačica Marija Šerifović (39) nedavno se pohvalila da je dobila sina. Malog Marija rodila je surogat majka u SAD-u. Šerifović se prije par dana vratila u Srbiju, a sada je objavila i kako je protekao put od Los Angelesa do Beograda.

'Prala' ju nervoza prije puta

Kako je objavila na svojem YouTube kanalu, Marija je bila vrlo nevozna prije samog puta jer je putovala s malim djetetom. No, potpora joj je bila majka koja je s njome već neko vrijeme bila u Los Angelesu.

Foto: YouTube/screenshot

- Ovo je možda najstresniji dan u mom životu - rekla je Šerifović u jednom trenutku. No, sudeći prema onome što je objavila, let do Munchena je prošao u najboljem redu.

Letjeli prvom klasom

- Mali Mario se prvi put u životu vozi u prvoj klasi. A i ja! - rekla je pjevačica, a zatim je svojim obožavateljima pokazala i kakvu je uslugu dobila u prvoj klasi.

Foto: YouTube/screenshot

Išla je u lounge, zatim se među prvima ukrcala na let, a u avionu ju je dočekalo ugodno sjedalo, kako za nju, tako i za njenu mamu. Ipak, Marija je u jednom trenutku rekla kako bi sve dala za topli kruh, paštetu, jogurt, a možda i burek...

Foto: YouTube/Screenshot

Dočekao ih prijatelj Miloš u Beogradu

Kako je otkrila, mali Mario je dobro podnio let, jeo je nekoliko puta i spavao, no ona se baš i nije uspjela odmoriti.

Na zračnoj luci u Munchenu ih je dočekao njezin prijatelj Miloš s kojim su zatim letjele do Beograda. Na kraju se Marija našalila da joj dijete sada misli gdje ga je to dovela, obzirom da je u LA-u bilo sunčano i toplo, za razliku od Beograda...