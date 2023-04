Marijan Ban o Porinu: Ja mislim da sam ga zaslužio, a ne postoji veća nagrada od publike...

Bivši frontmen grupe 'Daleka obala', Marijan Ban (60) ove je godine dobitnik 'Porina za životno djelo', a nagradu mu je uručio Neno Belan (61) u Splitu.

- Došao sam da ti nešto lijepo uručim - rekao je Neno Belan pri ulasku u Banov dom.

Pri uručenju, Marijan je rekao da ne postoji veća nagrada.

- Ne postoji veća nagrada, osim naravno, nagrada publike i kada netko pjeva moje pjesme, to mi je najdraža nagrada. I lijep je Porin, ja mislim da sam ga zaslužio - rekao je Ban.

Neno i Marijan prisjetili su se i kada su se prvi put upoznali.

- Naravno da se sjećam, uvala Baluni u klubu, prvi koncert Đavola i njegovog benda. Ja sam kupio dvije karte, bilo je srdela i vina uz karte i onda su mi rekli da sam ja gost iznenađenja, i onda sam ja svirao. To je bio moj prvi javni nastup u životu - rekao je Ban. Tada je i Belan nastupao, a sve novce od prodanih karata, potrošili su na vino i srdele.

- To je bio i naš prvi koncert, a za sve novce od karata smo kupili srdele i vino, a onda je publika na kraju sve to jela i pila s nama, to je bila prava fešta - nadodao je Belan.

Marijan je otkrio i kako se zove njegova gitara s kojom je radio sve pjesme - 'Matilda'.

- Samo Matilda i ja, nju sam platio 'dva piva'. Malo je oštećena, ona se ne može 'naštimat', neke pjesme su nastale odmah, a za neke je trebalo dugo. Naprimjer, Tonka je imala deset verzija - otkrio je Ban.

Za kraj, Ban je rekao da je glazba dio njega.

